26.11.2023 | 02:00 | AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera | Liga Panamena de Futbol, Kapanış | semifinal. Hafta

AF Sporting San Miguelito ile CA Independiente de la Chorrera 2023 Liga Panamena de Futbol, Kapanış semifinal. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera maçı, Estadio Javier Cruz'nde oynanıyor. AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera
Maçın Tarihi ve Saati: 26.11.2023 / 02:00
Maçın Hakemi: