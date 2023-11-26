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Canlı Skor Panama Liga Panamena de Futbol, Kapanış Liga Panamena de Futbol, Kapanış 2023 Sezonu AF Sporting San Miguelito - CA Independiente de la Chorrera maçı
Liga Panamena de Futbol, Kapanış 2023
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26.11.2023 | 02:00 | AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera | Liga Panamena de Futbol, Kapanış | semifinal. Hafta

AF Sporting San Miguelito ile CA Independiente de la Chorrera 2023 Liga Panamena de Futbol, Kapanış semifinal. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera maçı, Estadio Javier Cruz'nde oynanıyor. AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera
Maçın Tarihi ve Saati: 26.11.2023 / 02:00
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