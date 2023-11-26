26.11.2023 | 14:00 | Etimesgut Belediyespor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor | 2. Lig | 15. Hafta

Etimesgut Belediyespor ile Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 23/24 2. Lig 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Etimesgut Belediyespor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nde oynanıyor. Etimesgut Belediyespor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Etimesgut Belediyespor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor
Maçın Tarihi ve Saati: 26.11.2023 / 14:00
Maçın Hakemi: