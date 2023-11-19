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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Rivers United FC - Abia Warriors FC maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 9
Rivers United FC
19/11/23 - 18:00 0 : 0 Seyirci: 25000 Stat: Liberation Stadium
Abia Warriors FC
Emmanuel Deutcsh
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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