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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Enyimba - Lobi Stars maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 9
Enyimba
Fatai Ojo
19/11/23 - 18:00 0 : 0 0 : 0 2. Devre Seyirci: 25000 Stat: Enyimba International Stadium
Lobi Stars
Solomon Ogbeide
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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