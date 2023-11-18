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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Doma United FC - Plateau United maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 9
Doma United FC
18/11/23 - 17:00 0 : 0
Plateau United
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır