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Maçlar
18.11.2023 | Bendel Insurance FC - Kwara United
02.10.2023 | Sporting Lagos FC - Gombe United FC
07.10.2023 | Doma United FC - Bayelsa United FC
07.10.2023 | Kano Pillars FC - Katsina United FC
07.10.2023 | Bendel Insurance FC - Shooting Stars
08.10.2023 | Gombe United FC - Enyimba
08.10.2023 | Plateau United - Heartland FC Owerri
08.10.2023 | Lobi Stars - Sunshine Stars FC
08.10.2023 | Niger Tornadoes FC - Rivers United FC
08.10.2023 | Akwa United FC - Sporting Lagos FC
08.10.2023 | Kwara United - Abia Warriors FC
08.10.2023 | Remo Stars - Enugu Rangers International FC
12.10.2023 | Enyimba - Bendel Insurance FC
12.10.2023 | Rivers United FC - Remo Stars
14.10.2023 | Sunshine Stars FC - Heartland FC Owerri
14.10.2023 | Katsina United FC - Lobi Stars
14.10.2023 | Bendel Insurance FC - Plateau United
15.10.2023 | Abia Warriors FC - Kano Pillars FC
15.10.2023 | Rivers United FC - Kwara United
15.10.2023 | Enugu Rangers International FC - Niger Tornadoes FC
15.10.2023 | Bayelsa United FC - Remo Stars
15.10.2023 | Sporting Lagos FC - Doma United FC
15.10.2023 | Enyimba - Akwa United FC
15.10.2023 | Shooting Stars - Gombe United FC
21.10.2023 | Niger Tornadoes FC - Bayelsa United FC
22.10.2023 | Doma United FC - Enyimba
22.10.2023 | Lobi Stars - Abia Warriors FC
22.10.2023 | Heartland FC Owerri - Katsina United FC
22.10.2023 | Kano Pillars FC - Rivers United FC
22.10.2023 | Kwara United - Enugu Rangers International FC
22.10.2023 | Remo Stars - Sporting Lagos FC
22.10.2023 | Akwa United FC - Shooting Stars
22.10.2023 | Gombe United FC - Bendel Insurance FC
22.10.2023 | Plateau United - Sunshine Stars FC
28.10.2023 | Gombe United FC - Plateau United
28.10.2023 | Bendel Insurance FC - Akwa United FC
28.10.2023 | Enugu Rangers International FC - Kano Pillars FC
29.10.2023 | Enyimba - Remo Stars
29.10.2023 | Rivers United FC - Lobi Stars
29.10.2023 | Shooting Stars - Doma United FC
29.10.2023 | Katsina United FC - Sunshine Stars FC
29.10.2023 | Abia Warriors FC - Heartland FC Owerri
29.10.2023 | Bayelsa United FC - Kwara United
29.10.2023 | Sporting Lagos FC - Niger Tornadoes FC
01.11.2023 | Akwa United FC - Gombe United FC
01.11.2023 | Heartland FC Owerri - Rivers United FC
01.11.2023 | Kano Pillars FC - Bayelsa United FC
01.11.2023 | Kwara United - Sporting Lagos FC
01.11.2023 | Niger Tornadoes FC - Enyimba
01.11.2023 | Plateau United - Katsina United FC
01.11.2023 | Remo Stars - Shooting Stars
01.11.2023 | Sunshine Stars FC - Abia Warriors FC
02.11.2023 | Doma United FC - Bendel Insurance FC
02.11.2023 | Lobi Stars - Enugu Rangers International FC
05.11.2023 | Gombe United FC - Doma United FC
05.11.2023 | Enyimba - Kwara United
05.11.2023 | Rivers United FC - Sunshine Stars FC
05.11.2023 | Akwa United FC - Plateau United
05.11.2023 | Enugu Rangers International FC - Heartland FC Owerri
05.11.2023 | Shooting Stars - Niger Tornadoes FC
05.11.2023 | Abia Warriors FC - Katsina United FC
06.11.2023 | Sporting Lagos FC - Kano Pillars FC
06.11.2023 | Bayelsa United FC - Lobi Stars
08.11.2023 | Doma United FC - Bendel Insurance FC
11.11.2023 | Doma United FC - Akwa United FC
12.11.2023 | Kwara United - Shooting Stars
12.11.2023 | Sunshine Stars FC - Enugu Rangers International FC
12.11.2023 | Katsina United FC - Rivers United FC
12.11.2023 | Lobi Stars - Sporting Lagos FC
12.11.2023 | Niger Tornadoes FC - Bendel Insurance FC
12.11.2023 | Kano Pillars FC - Enyimba
12.11.2023 | Remo Stars - Gombe United FC
12.11.2023 | Plateau United - Abia Warriors FC
15.11.2023 | Doma United FC - Enyimba
15.11.2023 | Heartland FC Owerri - Bayelsa United FC
15.11.2023 | Heartland FC Owerri - Bayelsa United FC
18.11.2023 | Doma United FC - Plateau United
18.11.2023 | Doma United FC - Plateau United
18.11.2023 | Enyimba - Lobi Stars
18.11.2023 | Shooting Stars - Kano Pillars FC
18.11.2023 | Akwa United FC - Remo Stars
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Nijerya
NPFL
Premier League 23/24 Sezonu
Bendel Insurance FC - Kwara United maçı
Premier League 23/24
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LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
NPFL | 9
Bendel Insurance FC
18/11/23 - 18:00
0 : 0
Kwara United
Abdullahi Biffo
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır