www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Belçika Nationale 1 Nationale 1 23/24 Sezonu Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes - Yound Reds Antwerpen U23 maçı
Nationale 1 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

18.11.2023 | 22:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Yound Reds Antwerpen U23 | Nationale 1 | 13. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Yound Reds Antwerpen U23 23/24 Nationale 1 13. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Yound Reds Antwerpen U23 maçı, Stade de la Neuville'nde oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Yound Reds Antwerpen U23 maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Yound Reds Antwerpen U23
Maçın Tarihi ve Saati: 18.11.2023 / 22:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Timur'dan Cimbom'a büyük jest!
Seferberlik ilan edildi! O maçta sahada
Şimdi ne olacak? Fenerbahçe'nin yıldızları paylaşılamıyor
G.Saray'dan flaş hamle! Icardi'nin alternatifi geliyor
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor