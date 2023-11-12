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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Kano Pillars FC - Enyimba maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 8
Kano Pillars FC
Emmanuel Lionel Soccoa
12/11/23 - 18:00 0 : 0 Seyirci: 25000 Stat: Sani Abacha Stadium
Enyimba
Fatai Ojo
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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