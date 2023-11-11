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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Doma United FC - Akwa United FC maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 8
Doma United FC
11/11/23 - 17:00 1 : 0 0 : 0 2. Devre
Akwa United FC
Kennedy Boboye
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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