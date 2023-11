Maçları Filtrele

11.11.2023 | Enskede IK - IK Sleipner 28.10.2023 | FBK Karlstad - Vastra Frölunda IF 29.10.2023 | Team TG FF - Enskede IK 05.11.2023 | Vastra Frölunda IF - Hassleholms IF 05.11.2023 | IK Sleipner - Team TG FF 11.11.2023 | Hassleholms IF - FBK Karlstad