11.11.2023 | 16:30 | FC Femina White Star Woluwe-Sporting du Pays de Charleroi | Beker van Belgie, Kadınlar | round_of_16. Hafta

FC Femina White Star Woluwe ile Sporting du Pays de Charleroi 23/24 Beker van Belgie, Kadınlar round_of_16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC Femina White Star Woluwe-Sporting du Pays de Charleroi maçı, Communal Fallon Stadyumu'nde oynanıyor. FC Femina White Star Woluwe-Sporting du Pays de Charleroi maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: FC Femina White Star Woluwe-Sporting du Pays de Charleroi

Maçın Tarihi ve Saati: 11.11.2023 / 16:30

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