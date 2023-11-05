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Torneo Federal A 2023
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05.11.2023 | 23:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA Liniers Bahia Blanca | Torneo Federal A | 1. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile CA Liniers Bahia Blanca 2023 Torneo Federal A 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA Liniers Bahia Blanca maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA Liniers Bahia Blanca maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA Liniers Bahia Blanca
Maçın Tarihi ve Saati: 05.11.2023 / 23:30
Maçın Hakemi:

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