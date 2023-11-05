05.11.2023 | 23:00 | Independiente de Chivilcoy-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | round_of_16. Hafta

Independiente de Chivilcoy ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2023 Torneo Federal A round_of_16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente de Chivilcoy-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Raul Orlando Lungarzo Stadium'nde oynanıyor. Independiente de Chivilcoy-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente de Chivilcoy-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 05.11.2023 / 23:00
Maçın Hakemi: