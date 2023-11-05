05.11.2023 | 14:00 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC-Royal Cambodian Armed Forces FA | Kamboçya Premier Ligi | 10. Hafta

Preah Khan Reach Svay Rieng FC ile Royal Cambodian Armed Forces FA 23/24 Kamboçya Premier Ligi 10. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Preah Khan Reach Svay Rieng FC-Royal Cambodian Armed Forces FA maçı, Svay Rieng Stadium'nde oynanıyor. Preah Khan Reach Svay Rieng FC-Royal Cambodian Armed Forces FA maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Preah Khan Reach Svay Rieng FC-Royal Cambodian Armed Forces FA

Maçın Tarihi ve Saati: 05.11.2023 / 14:00

Maçın Hakemi: