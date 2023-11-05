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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Gombe United FC - Doma United FC maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 7
Gombe United FC
05/11/23 - 17:00 0 : 0 Seyirci: 12000 Stat: Pantami Stadium
Doma United FC
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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