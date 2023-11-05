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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Enugu Rangers International FC - Heartland FC Owerri maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 7
Enugu Rangers International FC
Salisu Yusuf
05/11/23 - 18:00 0 : 0 Seyirci: 30000 Stat: Nnamdi Azikiwe Stadium
Heartland FC Owerri
Fidelis Ilechukwu
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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