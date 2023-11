Maçları Filtrele

04.11.2023 | B68 Toftir - HB Torshavn 21.04.2023 | NSI Runavik - MB Midvagur 21.04.2023 | Vikingur Gota - HB Torshavn 21.04.2023 | Skala IF - B71 Sandoy 21.04.2023 | FC Hoyvik - EB/Streymur 22.04.2023 | IF Fuglafjordur - 07 Vestur Sorvagur 22.04.2023 | TB Tvoeroyri - B68 Toftir 22.04.2023 | AB Argir - FC Suduroy 22.04.2023 | B36 Torshavn - KI Klaksvik 09.05.2023 | AB Argir - 07 Vestur Sorvagur 09.05.2023 | B36 Torshavn - HB Torshavn 09.05.2023 | EB/Streymur - Skala IF 09.05.2023 | B68 Toftir - NSI Runavik 28.06.2023 | EB/Streymur - B68 Toftir 28.06.2023 | 07 Vestur Sorvagur - HB Torshavn 04.10.2023 | HB Torshavn - 07 Vestur Sorvagur 25.10.2023 | B68 Toftir - EB/Streymur