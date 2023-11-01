01.11.2023 | 22:00 | RWD Molenbeek 47-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Beker van Belgie | round_of_32. Hafta

RWD Molenbeek 47 ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 23/24 Beker van Belgie round_of_32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen RWD Molenbeek 47-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Edmond Machtens Stadyumu'nde oynanıyor. RWD Molenbeek 47-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: RWD Molenbeek 47-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes

Maçın Tarihi ve Saati: 01.11.2023 / 22:00

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