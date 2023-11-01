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Beker van Belgie 23/24
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01.11.2023 | 22:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-RWD Molenbeek 47 | Beker van Belgie | round_of_32. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile RWD Molenbeek 47 23/24 Beker van Belgie round_of_32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-RWD Molenbeek 47 maçı, Stade de la Neuville'nde oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-RWD Molenbeek 47 maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-RWD Molenbeek 47
Maçın Tarihi ve Saati: 01.11.2023 / 22:00
Maçın Hakemi:

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