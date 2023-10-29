29.10.2023 | 14:00 | Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 1. Hafta

Sreenidi Deccan FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 23/24 I-Ligi 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Dr. Y. S. Rajasekhara Reddy ACA–VDCA Cricket Stadium'nde oynanıyor. Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 29.10.2023 / 14:00

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