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Canlı Skor Nijerya NPFL NPFL 23/24 Sezonu Heartland FC Owerri - Katsina United FC maçı
NPFL 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 4
Heartland FC Owerri
Fidelis Ilechukwu
22/10/23 - 18:00 0 : 0 Seyirci: 10000 Stat: Dan Anyiam Stadium
Katsina United FC
Azeez Mohammed
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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