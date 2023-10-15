www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Nijerya NPFL NPFL 23/24 Sezonu Abia Warriors FC - Kano Pillars FC maçı
NPFL 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 3
Abia Warriors FC
Emmanuel Deutcsh
15/10/23 - 18:00 0 : 0 Seyirci: 5000 Stat: Umuahia Township Stadium
Kano Pillars FC
Emmanuel Lionel Soccoa
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır