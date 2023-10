Maçları Filtrele

14.10.2023 | Sandviks IK - Bergnasets AIK 01.04.2023 | Frösö IF - IFK Östersund 01.04.2023 | Skelleftea FF - Sandviks IK 01.04.2023 | Friska Viljor FC - Storfors AIK 01.04.2023 | Algarna Harnosand IF - Ytterhogdals IK 01.04.2023 | Bergnasets AIK - Gottne IF 01.04.2023 | Team TG FF - Notvikens IK 02.04.2023 | IFK Luleaa - Kiruna FF 06.04.2023 | Storfors AIK - Bergnasets AIK 06.04.2023 | Sandviks IK - Frösö IF 07.04.2023 | Ytterhogdals IK - Team TG FF 10.04.2023 | Kiruna FF - Skelleftea FF 10.04.2023 | IFK Östersund - Algarna Harnosand IF 10.04.2023 | Gottne IF - IFK Luleaa 10.04.2023 | Notvikens IK - Friska Viljor FC 15.04.2023 | Frösö IF - Kiruna FF 15.04.2023 | Skelleftea FF - Gottne IF 15.04.2023 | Friska Viljor FC - Ytterhogdals IK 15.04.2023 | Sandviks IK - IFK Östersund 16.04.2023 | Team TG FF - Algarna Harnosand IF 17.04.2023 | Bergnasets AIK - Notvikens IK 17.04.2023 | IFK Luleaa - Storfors AIK 21.04.2023 | Algarna Harnosand IF - Friska Viljor FC 22.04.2023 | Ytterhogdals IK - Bergnasets AIK 22.04.2023 | Kiruna FF - Sandviks IK 22.04.2023 | Storfors AIK - Skelleftea FF 22.04.2023 | Gottne IF - Frösö IF 23.04.2023 | IFK Östersund - Team TG FF 24.04.2023 | Notvikens IK - IFK Luleaa 28.04.2023 | Friska Viljor FC - Team TG FF 28.04.2023 | Sandviks IK - Gottne IF 29.04.2023 | Frösö IF - Storfors AIK 29.04.2023 | Skelleftea FF - Notvikens IK 29.04.2023 | Bergnasets AIK - Algarna Harnosand IF 30.04.2023 | Kiruna FF - IFK Östersund 30.04.2023 | IFK Luleaa - Ytterhogdals IK 06.05.2023 | Gottne IF - Kiruna FF 06.05.2023 | Algarna Harnosand IF - IFK Luleaa 06.05.2023 | Storfors AIK - Sandviks IK 06.05.2023 | Ytterhogdals IK - Skelleftea FF 07.05.2023 | IFK Östersund - Friska Viljor FC 07.05.2023 | Team TG FF - Bergnasets AIK 07.05.2023 | Notvikens IK - Frösö IF 12.05.2023 | Frösö IF - Ytterhogdals IK 13.05.2023 | Skelleftea FF - Algarna Harnosand IF 13.05.2023 | Kiruna FF - Storfors AIK 13.05.2023 | Gottne IF - IFK Östersund 13.05.2023 | Bergnasets AIK - Friska Viljor FC 14.05.2023 | IFK Luleaa - Team TG FF 14.05.2023 | Sandviks IK - Notvikens IK 18.05.2023 | Notvikens IK - Kiruna FF 18.05.2023 | Storfors AIK - Gottne IF 20.05.2023 | IFK Östersund - Bergnasets AIK 20.05.2023 | Friska Viljor FC - IFK Luleaa 20.05.2023 | Algarna Harnosand IF - Frösö IF 20.05.2023 | Ytterhogdals IK - Sandviks IK 20.05.2023 | Team TG FF - Skelleftea FF 27.05.2023 | Storfors AIK - IFK Östersund 27.05.2023 | Kiruna FF - Ytterhogdals IK 27.05.2023 | Sandviks IK - Algarna Harnosand IF 27.05.2023 | Skelleftea FF - Friska Viljor FC 27.05.2023 | Frösö IF - Team TG FF 27.05.2023 | Gottne IF - Notvikens IK 29.05.2023 | IFK Luleaa - Bergnasets AIK 01.06.2023 | Team TG FF - Sandviks IK 02.06.2023 | Notvikens IK - Storfors AIK 03.06.2023 | IFK Östersund - IFK Luleaa 03.06.2023 | Algarna Harnosand IF - Kiruna FF 03.06.2023 | Bergnasets AIK - Skelleftea FF 03.06.2023 | Ytterhogdals IK - Gottne IF 03.06.2023 | Friska Viljor FC - Frösö IF 07.06.2023 | Frösö IF - IFK Östersund 11.06.2023 | Notvikens IK - IFK Östersund 11.06.2023 | Storfors AIK - Ytterhogdals IK 17.06.2023 | Friska Viljor FC - Kiruna FF 17.06.2023 | Ytterhogdals IK - Notvikens IK 17.06.2023 | IFK Östersund - Skelleftea FF 17.06.2023 | Bergnasets AIK - Sandviks IK 17.06.2023 | Algarna Harnosand IF - Storfors AIK 17.06.2023 | Team TG FF - Gottne IF 18.06.2023 | IFK Luleaa - Frösö IF 22.06.2023 | Notvikens IK - Algarna Harnosand IF 22.06.2023 | Gottne IF - Friska Viljor FC 22.06.2023 | Kiruna FF - Bergnasets AIK 22.06.2023 | Storfors AIK - Team TG FF 25.06.2023 | Frösö IF - Skelleftea FF 25.06.2023 | Sandviks IK - IFK Luleaa 25.06.2023 | Ytterhogdals IK - IFK Östersund 27.06.2023 | Ytterhogdals IK - IFK Östersund 29.07.2023 | Skelleftea FF - Kiruna FF 29.07.2023 | Algarna Harnosand IF - IFK Östersund 29.07.2023 | Frösö IF - Sandviks IK 29.07.2023 | Friska Viljor FC - Notvikens IK 30.07.2023 | IFK Luleaa - Gottne IF 30.07.2023 | Team TG FF - Ytterhogdals IK 31.07.2023 | Bergnasets AIK - Storfors AIK 04.08.2023 | IFK Östersund - Frösö IF 05.08.2023 | Storfors AIK - Friska Viljor FC 05.08.2023 | Ytterhogdals IK - Algarna Harnosand IF 05.08.2023 | Sandviks IK - Skelleftea FF 05.08.2023 | Gottne IF - Bergnasets AIK 05.08.2023 | Notvikens IK - Team TG FF 06.08.2023 | Kiruna FF - IFK Luleaa 10.08.2023 | Notvikens IK - Bergnasets AIK 11.08.2023 | Storfors AIK - IFK Luleaa 12.08.2023 | Kiruna FF - Frösö IF 12.08.2023 | Algarna Harnosand IF - Team TG FF 12.08.2023 | Gottne IF - Skelleftea FF 12.08.2023 | Ytterhogdals IK - Friska Viljor FC 13.08.2023 | IFK Östersund - Sandviks IK 17.08.2023 | Skelleftea FF - Storfors AIK 17.08.2023 | IFK Luleaa - Notvikens IK 18.08.2023 | Friska Viljor FC - Algarna Harnosand IF 19.08.2023 | Bergnasets AIK - Ytterhogdals IK 19.08.2023 | Sandviks IK - Kiruna FF 19.08.2023 | Frösö IF - Gottne IF 20.08.2023 | Team TG FF - IFK Östersund 25.08.2023 | Team TG FF - Friska Viljor FC 26.08.2023 | Ytterhogdals IK - IFK Luleaa 26.08.2023 | IFK Östersund - Kiruna FF 26.08.2023 | Notvikens IK - Skelleftea FF 26.08.2023 | Gottne IF - Sandviks IK 26.08.2023 | Algarna Harnosand IF - Bergnasets AIK 27.08.2023 | Storfors AIK - Frösö IF 02.09.2023 | Frösö IF - Notvikens IK 02.09.2023 | Friska Viljor FC - IFK Östersund 02.09.2023 | Skelleftea FF - Ytterhogdals IK 02.09.2023 | Kiruna FF - Gottne IF 02.09.2023 | IFK Luleaa - Algarna Harnosand IF 02.09.2023 | Sandviks IK - Storfors AIK 02.09.2023 | Bergnasets AIK - Team TG FF 09.09.2023 | IFK Östersund - Gottne IF 09.09.2023 | Storfors AIK - Kiruna FF 09.09.2023 | Algarna Harnosand IF - Skelleftea FF 09.09.2023 | Ytterhogdals IK - Frösö IF 09.09.2023 | Friska Viljor FC - Bergnasets AIK 09.09.2023 | Notvikens IK - Sandviks IK 09.09.2023 | Team TG FF - IFK Luleaa 16.09.2023 | Frösö IF - Algarna Harnosand IF 16.09.2023 | Bergnasets AIK - IFK Östersund 16.09.2023 | Skelleftea FF - Team TG FF 16.09.2023 | Kiruna FF - Notvikens IK 16.09.2023 | IFK Luleaa - Friska Viljor FC 16.09.2023 | Gottne IF - Storfors AIK 16.09.2023 | Sandviks IK - Ytterhogdals IK 22.09.2023 | Storfors AIK - Notvikens IK 23.09.2023 | Frösö IF - Friska Viljor FC 23.09.2023 | IFK Luleaa - IFK Östersund 23.09.2023 | Kiruna FF - Algarna Harnosand IF 23.09.2023 | Gottne IF - Ytterhogdals IK 23.09.2023 | Skelleftea FF - Bergnasets AIK 23.09.2023 | Sandviks IK - Team TG FF 30.09.2023 | Ytterhogdals IK - Kiruna FF 30.09.2023 | IFK Östersund - Storfors AIK 30.09.2023 | Bergnasets AIK - IFK Luleaa 30.09.2023 | Algarna Harnosand IF - Sandviks IK 30.09.2023 | Notvikens IK - Gottne IF 30.09.2023 | Team TG FF - Frösö IF 01.10.2023 | Friska Viljor FC - Skelleftea FF 07.10.2023 | Skelleftea FF - Frösö IF 07.10.2023 | Bergnasets AIK - Kiruna FF 07.10.2023 | Algarna Harnosand IF - Notvikens IK 08.10.2023 | IFK Östersund - Ytterhogdals IK 08.10.2023 | Friska Viljor FC - Gottne IF 08.10.2023 | IFK Luleaa - Sandviks IK 08.10.2023 | Team TG FF - Storfors AIK 14.10.2023 | Kiruna FF - Friska Viljor FC 14.10.2023 | Notvikens IK - Ytterhogdals IK 14.10.2023 | Skelleftea FF - IFK Östersund 14.10.2023 | Frösö IF - IFK Luleaa 14.10.2023 | Gottne IF - Team TG FF 14.10.2023 | Storfors AIK - Algarna Harnosand IF