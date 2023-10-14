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Canlı Skor BAE Başkanlar Kupası Başkanlar Kupası 23/24 Sezonu Fujairah FC - Dibba Al Fujairah maçı
Başkanlar Kupası 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Başkanlar Kupası | 1
Fujairah FC
Madjid Bougherra
14/10/23 - 16:00 0 : 0 Seyirci: 10645 Stat: Fujairah Club Stadium
Dibba Al Fujairah
Mohamad Kwid
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