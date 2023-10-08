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Maçlar
08.10.2023 | Remo Stars - Enugu Rangers International FC
02.10.2023 | Sporting Lagos FC - Gombe United FC
07.10.2023 | Doma United FC - Bayelsa United FC
07.10.2023 | Kano Pillars FC - Katsina United FC
07.10.2023 | Bendel Insurance FC - Shooting Stars
08.10.2023 | Plateau United - Heartland FC Owerri
08.10.2023 | Lobi Stars - Sunshine Stars FC
08.10.2023 | Niger Tornadoes FC - Rivers United FC
08.10.2023 | Akwa United FC - Sporting Lagos FC
08.10.2023 | Kwara United - Abia Warriors FC
08.10.2023 | Gombe United FC - Enyimba
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NPFL
NPFL 23/24 Sezonu
Remo Stars - Enugu Rangers International FC maçı
NPFL 23/24
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NPFL | 2
Remo Stars
Daniel Ogunmodede
08/10/23 - 18:00
0 : 0
Seyirci: 2000
Stat: Otunba Dipo Dina International Stadium
Enugu Rangers International FC
Salisu Yusuf
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Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır