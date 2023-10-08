08.10.2023 | 16:00 | K Sint-Eloois-Winkel SP-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Nationale 1 | 7. Hafta

K Sint-Eloois-Winkel SP ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 23/24 Nationale 1 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen K Sint-Eloois-Winkel SP-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Sportpark Terschueren'nde oynanıyor. K Sint-Eloois-Winkel SP-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: K Sint-Eloois-Winkel SP-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes

Maçın Tarihi ve Saati: 08.10.2023 / 16:00

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