04.10.2023 | 05:00 | CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa | CONCACAF Merkez Amerikan Kupası | quarterfinal. Hafta

CA Independiente de la Chorrera ile FC Motagua Tegucigalpa 2023 CONCACAF Merkez Amerikan Kupası quarterfinal. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa maçı, Estadio Agustín Muquita Sánchez'nde oynanıyor. CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa
Maçın Tarihi ve Saati: 04.10.2023 / 05:00
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