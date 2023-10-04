04.10.2023 | 05:00 | CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa | CONCACAF Merkez Amerikan Kupası | quarterfinal. Hafta

CA Independiente de la Chorrera ile FC Motagua Tegucigalpa 2023 CONCACAF Merkez Amerikan Kupası quarterfinal. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa maçı, Estadio Agustín Muquita Sánchez'nde oynanıyor. CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: CA Independiente de la Chorrera-FC Motagua Tegucigalpa

Maçın Tarihi ve Saati: 04.10.2023 / 05:00

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