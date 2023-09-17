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Botola 2 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

17.09.2023 | 19:00 | ASS Association Sportive de Sale-Kawkab Athletic Club of Marrakech | Botola Pro D2 | 2. Hafta

ASS Association Sportive de Sale ile Kawkab Athletic Club of Marrakech 23/24 Botola Pro D2 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen ASS Association Sportive de Sale-Kawkab Athletic Club of Marrakech maçı, Stade Boubker Ammar'nde oynanıyor. ASS Association Sportive de Sale-Kawkab Athletic Club of Marrakech maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: ASS Association Sportive de Sale-Kawkab Athletic Club of Marrakech
Maçın Tarihi ve Saati: 17.09.2023 / 19:00
Maçın Hakemi:

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