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Torneo Federal A 2023
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14.09.2023 | 03:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis | Torneo Federal A | 30. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CS Estudiantes San Luis 2023 Torneo Federal A 30. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 14.09.2023 / 03:00
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