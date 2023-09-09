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Torneo Federal A 2023
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09.09.2023 | 21:00 | CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 29. Hafta

CA Ferro Carril Oeste General Pico ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2023 Torneo Federal A 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Coloso Barrio Talleres'nde oynanıyor. CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 09.09.2023 / 21:00
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