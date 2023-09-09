09.09.2023 | 22:00 | CA Boca Unidos Corrientes-Club Sportivo General San Martin | Torneo Federal A | 29. Hafta

CA Boca Unidos Corrientes ile Club Sportivo General San Martin 2023 Torneo Federal A 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Boca Unidos Corrientes-Club Sportivo General San Martin maçı, Estadio Jose Antonio Romero Feris'nde oynanıyor. CA Boca Unidos Corrientes-Club Sportivo General San Martin maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Boca Unidos Corrientes-Club Sportivo General San Martin
Maçın Tarihi ve Saati: 09.09.2023 / 22:00
Maçın Hakemi: