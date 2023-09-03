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Maçlar
03.09.2023 | Unan Managua - Diriangen FC
29.07.2023 | Real Esteli FC - Unan Managua
30.07.2023 | Managua FC - CD Ocotal
30.07.2023 | Diriangen FC - Masachapa FC
30.07.2023 | CD Walter Ferretti - Indigenas de Matagalpa FC
31.07.2023 | HYH Sebaco FC - ART Municipal Jalapa
05.08.2023 | Real Esteli FC - ART Municipal Jalapa
06.08.2023 | Unan Managua - Indigenas de Matagalpa FC
06.08.2023 | CD Walter Ferretti - Managua FC
07.08.2023 | HYH Sebaco FC - Masachapa FC
07.08.2023 | Diriangen FC - CD Ocotal
12.08.2023 | CD Ocotal - Real Esteli FC
13.08.2023 | ART Municipal Jalapa - CD Walter Ferretti
13.08.2023 | Masachapa FC - Unan Managua
13.08.2023 | Managua FC - HYH Sebaco FC
14.08.2023 | Indigenas de Matagalpa FC - Diriangen FC
19.08.2023 | Real Esteli FC - HYH Sebaco FC
20.08.2023 | CD Ocotal - Masachapa FC
21.08.2023 | Indigenas de Matagalpa FC - ART Municipal Jalapa
21.08.2023 | CD Walter Ferretti - Unan Managua
21.08.2023 | Managua FC - Diriangen FC
27.08.2023 | ART Municipal Jalapa - Managua FC
27.08.2023 | Unan Managua - CD Ocotal
27.08.2023 | Masachapa FC - Indigenas de Matagalpa FC
28.08.2023 | HYH Sebaco FC - CD Walter Ferretti
28.08.2023 | Diriangen FC - Real Esteli FC
28.08.2023 | Real Esteli FC - Diriangen FC
31.08.2023 | Managua FC - Unan Managua
31.08.2023 | ART Municipal Jalapa - Masachapa FC
31.08.2023 | Diriangen FC - HYH Sebaco FC
31.08.2023 | CD Walter Ferretti - Real Esteli FC
01.09.2023 | Indigenas de Matagalpa FC - CD Ocotal
03.09.2023 | Masachapa FC - CD Walter Ferretti
03.09.2023 | Real Esteli FC - Managua FC
04.09.2023 | HYH Sebaco FC - Indigenas de Matagalpa FC
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Nikaragua
Primera Division
Primera Division 23/24 Sezonu
Unan Managua - Diriangen FC maçı
Primera Division 23/24
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FİKSTÜR
TAKIMLAR
Primera Division | 7
Unan Managua
03/09/23 - 05:00
0 : 0
Seyirci: 15000
Stat: Nicaragua National Football Stadium
Diriangen FC
Flavio da Silva
Önemli Dakikalar
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Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır