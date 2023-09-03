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03.09.2023 | Real Esteli FC - Managua FC 29.07.2023 | Real Esteli FC - Unan Managua 30.07.2023 | Managua FC - CD Ocotal 30.07.2023 | Diriangen FC - Masachapa FC 30.07.2023 | CD Walter Ferretti - Indigenas de Matagalpa FC 31.07.2023 | HYH Sebaco FC - ART Municipal Jalapa 05.08.2023 | Real Esteli FC - ART Municipal Jalapa 06.08.2023 | Unan Managua - Indigenas de Matagalpa FC 06.08.2023 | CD Walter Ferretti - Managua FC 07.08.2023 | HYH Sebaco FC - Masachapa FC 07.08.2023 | Diriangen FC - CD Ocotal 12.08.2023 | CD Ocotal - Real Esteli FC 13.08.2023 | ART Municipal Jalapa - CD Walter Ferretti 13.08.2023 | Masachapa FC - Unan Managua 13.08.2023 | Managua FC - HYH Sebaco FC 14.08.2023 | Indigenas de Matagalpa FC - Diriangen FC 19.08.2023 | Real Esteli FC - HYH Sebaco FC 20.08.2023 | CD Ocotal - Masachapa FC 21.08.2023 | Indigenas de Matagalpa FC - ART Municipal Jalapa 21.08.2023 | CD Walter Ferretti - Unan Managua 21.08.2023 | Managua FC - Diriangen FC 27.08.2023 | ART Municipal Jalapa - Managua FC 27.08.2023 | Unan Managua - CD Ocotal 27.08.2023 | Masachapa FC - Indigenas de Matagalpa FC 28.08.2023 | HYH Sebaco FC - CD Walter Ferretti 28.08.2023 | Diriangen FC - Real Esteli FC 28.08.2023 | Real Esteli FC - Diriangen FC 31.08.2023 | Managua FC - Unan Managua 31.08.2023 | ART Municipal Jalapa - Masachapa FC 31.08.2023 | Diriangen FC - HYH Sebaco FC 31.08.2023 | CD Walter Ferretti - Real Esteli FC 01.09.2023 | Indigenas de Matagalpa FC - CD Ocotal 03.09.2023 | Masachapa FC - CD Walter Ferretti 03.09.2023 | Unan Managua - Diriangen FC 04.09.2023 | HYH Sebaco FC - Indigenas de Matagalpa FC