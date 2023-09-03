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Canlı Skor Nikaragua Primera Division Primera Division 23/24 Sezonu Masachapa FC - CD Walter Ferretti maçı
Primera Division 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Primera Division | 7
Masachapa FC
03/09/23 - 02:00 0 : 0 0 : 0 1. Devre 0 : 0 2. Devre Seyirci: 1000 Stat: Campo De Futbol Masachapa
CD Walter Ferretti
Herny Urbina
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır