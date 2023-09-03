www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Belçika Nationale 1 Nationale 1 23/24 Sezonu Jeugd Oud Heverlee Leuven - Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı
Nationale 1 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

03.09.2023 | 16:00 | Jeugd Oud Heverlee Leuven-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Nationale 1 | 2. Hafta

Jeugd Oud Heverlee Leuven ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 23/24 Nationale 1 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Jeugd Oud Heverlee Leuven-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Den Dreef Stadium'nde oynanıyor. Jeugd Oud Heverlee Leuven-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Jeugd Oud Heverlee Leuven-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes
Maçın Tarihi ve Saati: 03.09.2023 / 16:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Beşiktaş - Sivasspor | CANLI
"Kesin kazanır diyoruz"
G.Saray'dan 50 milyon Euro'luk operasyon!
Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor