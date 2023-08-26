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Torneo Federal A 2023
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26.08.2023 | 23:00 | Sportivo Las Parejas-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 27. Hafta

Sportivo Las Parejas ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2023 Torneo Federal A 27. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sportivo Las Parejas-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Estadio La Perrera'nde oynanıyor. Sportivo Las Parejas-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Sportivo Las Parejas-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 26.08.2023 / 23:00
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