26.08.2023 | 21:00 | CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 4. Hafta

CSD Independiente del Valle ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2023 LigaPro Primera A 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Municipal Ruminahui'nde oynanıyor. CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 26.08.2023 / 21:00
Maçın Hakemi: