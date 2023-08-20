www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Slovakya Superliga Superliga 23/24 Sezonu FC Vion Zlate Moravce - Vrable - FC DAC 1904 Dunajska Streda maçı
Superliga 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

20.08.2023 | 21:30 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable-FC DAC 1904 Dunajska Streda | Superliga | 4. Hafta

FC Vion Zlate Moravce - Vrable ile FC DAC 1904 Dunajska Streda 23/24 Superliga 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC Vion Zlate Moravce - Vrable-FC DAC 1904 Dunajska Streda maçı, Estadio Municipal Lucio Farina Fernandez'nde oynanıyor. FC Vion Zlate Moravce - Vrable-FC DAC 1904 Dunajska Streda maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FC Vion Zlate Moravce - Vrable-FC DAC 1904 Dunajska Streda
Maçın Tarihi ve Saati: 20.08.2023 / 21:30
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı
Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a gidecek mi?
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Kartal'dan Altay kararı! İşte F.Bahçe'nin Samsun maçı 11'i
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor