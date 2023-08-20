20.08.2023 | 21:30 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable-FC DAC 1904 Dunajska Streda | Superliga | 4. Hafta

FC Vion Zlate Moravce - Vrable ile FC DAC 1904 Dunajska Streda 23/24 Superliga 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC Vion Zlate Moravce - Vrable-FC DAC 1904 Dunajska Streda maçı, Estadio Municipal Lucio Farina Fernandez'nde oynanıyor. FC Vion Zlate Moravce - Vrable-FC DAC 1904 Dunajska Streda maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: FC Vion Zlate Moravce - Vrable-FC DAC 1904 Dunajska Streda

Maçın Tarihi ve Saati: 20.08.2023 / 21:30

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