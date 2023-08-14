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Canlı Skor Nikaragua Primera Division Primera Division 23/24 Sezonu Indigenas de Matagalpa FC - Diriangen FC maçı
Primera Division 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Primera Division | 3
Indigenas de Matagalpa FC
14/08/23 - 00:00 1 : 1 0 : 0 1. Devre 1 : 1 2. Devre Seyirci: 0 Stat: Estadio Matagalpa Yaule
Diriangen FC
Flavio da Silva
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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