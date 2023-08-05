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Canlı Skor Nikaragua Primera Division Primera Division 23/24 Sezonu Real Esteli FC - ART Municipal Jalapa maçı
Primera Division 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Primera Division | 2
Real Esteli FC
Holver Josue Flores Ruiz
05/08/23 - 04:00 4 : 0 1 : 0 1. Devre 3 : 0 2. Devre Seyirci: 4800 Stat: Estadio Independencia
ART Municipal Jalapa
Carlos Javier Martino
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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