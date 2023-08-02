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Ukrayna Kupası 23/24
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02.08.2023 | 15:00 | Zvyagel Novograd Volynskiy-Chaika Petropavlovskaya Borshagovka | Ukrayna Kupası | preliminary_round_2. Hafta

Zvyagel Novograd Volynskiy ile Chaika Petropavlovskaya Borshagovka 23/24 Ukrayna Kupası preliminary_round_2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Zvyagel Novograd Volynskiy-Chaika Petropavlovskaya Borshagovka maçı, 'nde oynanıyor. Zvyagel Novograd Volynskiy-Chaika Petropavlovskaya Borshagovka maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Zvyagel Novograd Volynskiy-Chaika Petropavlovskaya Borshagovka
Maçın Tarihi ve Saati: 02.08.2023 / 15:00
Maçın Hakemi:

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