02.08.2023 | 15:00 | Zvyagel Novograd Volynskiy-Chaika Petropavlovskaya Borshagovka | Ukrayna Kupası | preliminary_round_2. Hafta

Zvyagel Novograd Volynskiy ile Chaika Petropavlovskaya Borshagovka 23/24 Ukrayna Kupası preliminary_round_2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Zvyagel Novograd Volynskiy-Chaika Petropavlovskaya Borshagovka maçı, 'nde oynanıyor. Zvyagel Novograd Volynskiy-Chaika Petropavlovskaya Borshagovka maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Zvyagel Novograd Volynskiy-Chaika Petropavlovskaya Borshagovka

Maçın Tarihi ve Saati: 02.08.2023 / 15:00

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