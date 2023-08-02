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Torneo Federal A 2023
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02.08.2023 | 21:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Penarol San Juan | Torneo Federal A | 24. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CS Penarol San Juan 2023 Torneo Federal A 24. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Penarol San Juan maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Penarol San Juan maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Penarol San Juan
Maçın Tarihi ve Saati: 02.08.2023 / 21:00
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