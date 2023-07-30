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Canlı Skor Nikaragua Primera Division Primera Division 23/24 Sezonu CD Walter Ferretti - Indigenas de Matagalpa FC maçı
Primera Division 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Primera Division | 1
CD Walter Ferretti
Herny Urbina
30/07/23 - 05:00 1 : 1 1 : 0 1. Devre 0 : 1 2. Devre Seyirci: 8000 Stat: Estadio Olimpico del IND Managua
Indigenas de Matagalpa FC
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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