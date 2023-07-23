23.07.2023 | 21:00 | EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Novo Horizonte RS | Copa FGF | 5. Hafta

EC Internacional Santa Maria RS ile Esporte Clube Novo Horizonte RS 2023 Copa FGF 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Novo Horizonte RS maçı, Estadio Presidente Vargas'nde oynanıyor. EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Novo Horizonte RS maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Novo Horizonte RS
Maçın Tarihi ve Saati: 23.07.2023 / 21:00
Maçın Hakemi: