23.07.2023 | 21:00 | EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Novo Horizonte RS | Copa FGF | 5. Hafta

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23.07.2023 | EC Internacional Santa Maria RS - Esporte Clube Novo Horizonte RS 21.06.2023 | EC Sao Jose RS - EC Internacional Santa Maria RS 22.06.2023 | EC Novo Hamburgo - Associacao Esportiva Sao Borja RS 22.06.2023 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Real Sport Club Capao Da Canoa RS 22.06.2023 | CE Aimore - Monsoon FC RS 25.06.2023 | Associacao Esportiva Sao Borja RS - Gremio FB Porto Alegrense RS 28.06.2023 | Ec Pelotas - EC Novo Hamburgo 28.06.2023 | Esporte Clube Novo Horizonte RS - EC Sao Jose RS 28.06.2023 | EC Juventude RS - EC Sao Luiz 28.06.2023 | EC Internacional Santa Maria RS - CE Aimore 28.06.2023 | Passo Fundo RS - Uniao Frederiquense de Futebol RS 01.07.2023 | EC Juventude RS - EC Sao Luiz 05.07.2023 | Uniao Frederiquense de Futebol RS - EC Juventude RS 05.07.2023 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Ec Pelotas 05.07.2023 | EC Sao Luiz - Passo Fundo RS 05.07.2023 | Monsoon FC RS - EC Internacional Santa Maria RS 05.07.2023 | CE Aimore - Esporte Clube Novo Horizonte RS 05.07.2023 | Real Sport Club Capao Da Canoa RS - Associacao Esportiva Sao Borja RS 06.07.2023 | EC Juventude RS - EC Sao Luiz 12.07.2023 | EC Novo Hamburgo - Gremio FB Porto Alegrense RS 12.07.2023 | EC Sao Jose RS - CE Aimore 12.07.2023 | Ec Pelotas - Real Sport Club Capao Da Canoa RS 12.07.2023 | Esporte Clube Novo Horizonte RS - Monsoon FC RS 13.07.2023 | Uniao Frederiquense de Futebol RS - EC Juventude RS 14.07.2023 | EC Sao Luiz - Passo Fundo RS 19.07.2023 | Passo Fundo RS - EC Juventude RS 19.07.2023 | Real Sport Club Capao Da Canoa RS - EC Novo Hamburgo 19.07.2023 | Monsoon FC RS - EC Sao Jose RS 19.07.2023 | Associacao Esportiva Sao Borja RS - Ec Pelotas 20.07.2023 | Uniao Frederiquense de Futebol RS - EC Sao Luiz 22.07.2023 | Real Sport Club Capao Da Canoa RS - Associacao Esportiva Sao Borja RS 23.07.2023 | Esporte Clube Novo Horizonte RS - EC Internacional Santa Maria RS