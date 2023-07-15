15.07.2023 | 22:00 | CE Operario Varzea-Grandense MT-Real Desportivo Ariquemes RO | Brasileiro Serie D | 13. Hafta

CE Operario Varzea-Grandense MT ile Real Desportivo Ariquemes RO 2023 Brasileiro Serie D 13. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CE Operario Varzea-Grandense MT-Real Desportivo Ariquemes RO maçı, Estadio Governador Jose Fragelli'nde oynanıyor. CE Operario Varzea-Grandense MT-Real Desportivo Ariquemes RO maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CE Operario Varzea-Grandense MT-Real Desportivo Ariquemes RO
Maçın Tarihi ve Saati: 15.07.2023 / 22:00
Maçın Hakemi: