15.07.2023 | 22:00 | CE Operario Varzea-Grandense MT-Real Desportivo Ariquemes RO | Brasileiro Serie D | 13. Hafta

Maçları Filtrele

15.07.2023 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Real Desportivo Ariquemes RO 06.05.2023 | Nova Iguacu RJ - Athletic Club Sjdr MG 06.05.2023 | Vitoria ES - Resende RJ 06.05.2023 | Ceilandia EC DF - Ipora GO 06.05.2023 | Independente FSJ PR - SER Caxias do Sul RS 06.05.2023 | Trem AP - Tuna Laso PA 06.05.2023 | FC Cascavel PR - CRA Catalano GO 06.05.2023 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Brasiliense FC DF 06.05.2023 | Interporto FC TO - Uniao EC MT 06.05.2023 | Falcon SE - Retro FC PE 06.05.2023 | Anapolis FC GO - Real Desportivo Ariquemes RO 06.05.2023 | Ferroviaria - Operario FC MS 06.05.2023 | Ad Bahia De Feira Ba - CS Sergipe SE 06.05.2023 | EC XV de Novembro SP - Maringa FC PR 07.05.2023 | Portuguesa RJ - Real Noroestes ES 07.05.2023 | CA Patrocinense MG - AA Internacional Limeira SP 07.05.2023 | Pacajus - Campinense PB 07.05.2023 | Concordia AC SC - Gremio Esportivo Brasil RS 07.05.2023 | Caucaia - Cordino 07.05.2023 | Maranhao MA - FC Atletico Cearense CE 07.05.2023 | Nacional FC A&M - SC Humaita AC 07.05.2023 | Nacional AC PB - ACD Potiguar RN 07.05.2023 | Aguia De Maraba PA - Princesa Dos Solimoes AM 07.05.2023 | EC Jacuipense BA - AS Arapiraquense AL 07.05.2023 | CE Aimore - Hercilio Luz SC 07.05.2023 | Globo FC RN - Sousa EC PB 07.05.2023 | Cruzeiro Arapiraca AL - Alagoinhas AC BA 07.05.2023 | Ferroviario AC CE - Fluminense EC PI 07.05.2023 | Parnahyba PI - Tocantinopolis EC TO 08.05.2023 | EC Novo Hamburgo - Camboriu SC 08.05.2023 | Sao Francisco AC - Sao Raimundo EC RR 09.05.2023 | Santa Cruz FC PE - Iguatu CE 09.05.2023 | EC Democrata MG - EC Santo Andre SP 09.05.2023 | Democrata SL MG - EC Santo Andre SP 13.05.2023 | EC Santo Andre SP - Vitoria ES 13.05.2023 | Resende RJ - EC Democrata MG 13.05.2023 | FC Atletico Cearense CE - Parnahyba PI 13.05.2023 | Hercilio Luz SC - EC Novo Hamburgo 13.05.2023 | Real Noroestes ES - Nova Iguacu RJ 13.05.2023 | Resende RJ - Democrata SL MG 13.05.2023 | AA Internacional Limeira SP - FC Cascavel PR 13.05.2023 | Uniao EC MT - Ceilandia EC DF 13.05.2023 | Iguatu CE - Nacional AC PB 13.05.2023 | AS Arapiraquense AL - Ad Bahia De Feira Ba 13.05.2023 | Brasiliense FC DF - Anapolis FC GO 13.05.2023 | Camboriu SC - CE Aimore 13.05.2023 | Sao Raimundo EC RR - Aguia De Maraba PA 13.05.2023 | Cordino - Ferroviario AC CE 13.05.2023 | Alagoinhas AC BA - Falcon SE 13.05.2023 | Athletic Club Sjdr MG - Portuguesa RJ 13.05.2023 | Retro FC PE - Cruzeiro Arapiraca AL 14.05.2023 | CRA Catalano GO - CA Patrocinense MG 14.05.2023 | SC Humaita AC - Trem AP 14.05.2023 | Maringa FC PR - Ferroviaria 14.05.2023 | SER Caxias do Sul RS - Concordia AC SC 14.05.2023 | Tuna Laso PA - Nacional FC A&M 14.05.2023 | Ipora GO - Interporto FC TO 14.05.2023 | Fluminense EC PI - Caucaia 14.05.2023 | Gremio Esportivo Brasil RS - Independente FSJ PR 14.05.2023 | Sousa EC PB - Pacajus 14.05.2023 | Tocantinopolis EC TO - Maranhao MA 14.05.2023 | Real Desportivo Ariquemes RO - CE Operario Varzea-Grandense MT 14.05.2023 | CS Sergipe SE - EC Jacuipense BA 14.05.2023 | ACD Potiguar RN - Santa Cruz FC PE 14.05.2023 | Campinense PB - Globo FC RN 14.05.2023 | Princesa Dos Solimoes AM - Sao Francisco AC 14.05.2023 | Operario FC MS - EC XV de Novembro SP 20.05.2023 | Nova Iguacu RJ - EC Santo Andre SP 20.05.2023 | Democrata SL MG - Athletic Club Sjdr MG 20.05.2023 | Ceilandia EC DF - Real Desportivo Ariquemes RO 20.05.2023 | Real Noroestes ES - Vitoria ES 20.05.2023 | Independente FSJ PR - Hercilio Luz SC 20.05.2023 | Nacional FC A&M - Princesa Dos Solimoes AM 20.05.2023 | FC Cascavel PR - Maringa FC PR 20.05.2023 | Interporto FC TO - Brasiliense FC DF 20.05.2023 | Uniao EC MT - CE Operario Varzea-Grandense MT 20.05.2023 | Iguatu CE - Pacajus 20.05.2023 | Falcon SE - CS Sergipe SE 20.05.2023 | AS Arapiraquense AL - Cruzeiro Arapiraca AL 20.05.2023 | Anapolis FC GO - Ipora GO 20.05.2023 | Ferroviaria - AA Internacional Limeira SP 20.05.2023 | Ad Bahia De Feira Ba - Retro FC PE 20.05.2023 | EC XV de Novembro SP - CRA Catalano GO 20.05.2023 | Cordino - Maranhao MA 21.05.2023 | Portuguesa RJ - Resende RJ 21.05.2023 | Camboriu SC - Concordia AC SC 21.05.2023 | Santa Cruz FC PE - Campinense PB 21.05.2023 | Nacional AC PB - Sousa EC PB 21.05.2023 | Aguia De Maraba PA - SC Humaita AC 21.05.2023 | EC Jacuipense BA - Alagoinhas AC BA 21.05.2023 | CE Aimore - SER Caxias do Sul RS 21.05.2023 | Globo FC RN - ACD Potiguar RN 21.05.2023 | Caucaia - FC Atletico Cearense CE 21.05.2023 | Ferroviario AC CE - Tocantinopolis EC TO 21.05.2023 | Parnahyba PI - Fluminense EC PI 21.05.2023 | Sao Raimundo EC RR - Trem AP 21.05.2023 | Operario FC MS - CA Patrocinense MG 22.05.2023 | EC Novo Hamburgo - Gremio Esportivo Brasil RS 22.05.2023 | Sao Francisco AC - Tuna Laso PA 23.05.2023 | EC Democrata MG - Athletic Club Sjdr MG 27.05.2023 | SER Caxias do Sul RS - Gremio Esportivo Brasil RS 27.05.2023 | EC Santo Andre SP - Resende RJ 27.05.2023 | Nova Iguacu RJ - Portuguesa RJ 27.05.2023 | Vitoria ES - EC Democrata MG 27.05.2023 | Vitoria ES - Democrata SL MG 27.05.2023 | Hercilio Luz SC - Camboriu SC 27.05.2023 | Ceilandia EC DF - Interporto FC TO 27.05.2023 | CS Sergipe SE - AS Arapiraquense AL 27.05.2023 | Maranhao MA - Parnahyba PI 27.05.2023 | Trem AP - Nacional FC A&M 27.05.2023 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Anapolis FC GO 27.05.2023 | Athletic Club Sjdr MG - Real Noroestes ES 27.05.2023 | Ad Bahia De Feira Ba - EC Jacuipense BA 27.05.2023 | EC XV de Novembro SP - Ferroviaria 27.05.2023 | Retro FC PE - Alagoinhas AC BA 28.05.2023 | CRA Catalano GO - AA Internacional Limeira SP 28.05.2023 | CA Patrocinense MG - FC Cascavel PR 28.05.2023 | SC Humaita AC - Tuna Laso PA 28.05.2023 | Maringa FC PR - Operario FC MS 28.05.2023 | Pacajus - Globo FC RN 28.05.2023 | Concordia AC SC - Independente FSJ PR 28.05.2023 | Ipora GO - Uniao EC MT 28.05.2023 | Fluminense EC PI - Cordino 28.05.2023 | Nacional AC PB - Santa Cruz FC PE 28.05.2023 | Sousa EC PB - Campinense PB 28.05.2023 | CE Aimore - EC Novo Hamburgo 28.05.2023 | Tocantinopolis EC TO - FC Atletico Cearense CE 28.05.2023 | Real Desportivo Ariquemes RO - Brasiliense FC DF 28.05.2023 | Cruzeiro Arapiraca AL - Falcon SE 28.05.2023 | Ferroviario AC CE - Caucaia 28.05.2023 | ACD Potiguar RN - Iguatu CE 28.05.2023 | Princesa Dos Solimoes AM - Sao Raimundo EC RR 30.05.2023 | Aguia De Maraba PA - Sao Francisco AC 01.06.2023 | Campinense PB - Nacional AC PB 03.06.2023 | Resende RJ - Nova Iguacu RJ 03.06.2023 | FC Atletico Cearense CE - Ferroviario AC CE 03.06.2023 | Vitoria ES - Athletic Club Sjdr MG 03.06.2023 | Independente FSJ PR - Camboriu SC 03.06.2023 | Santa Cruz FC PE - Sousa EC PB 03.06.2023 | Brasiliense FC DF - Ceilandia EC DF 03.06.2023 | Maranhao MA - Fluminense EC PI 03.06.2023 | FC Cascavel PR - Operario FC MS 03.06.2023 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Ipora GO 03.06.2023 | AA Internacional Limeira SP - EC XV de Novembro SP 03.06.2023 | Interporto FC TO - Real Desportivo Ariquemes RO 03.06.2023 | Falcon SE - AS Arapiraquense AL 03.06.2023 | Anapolis FC GO - Uniao EC MT 03.06.2023 | Ferroviaria - CRA Catalano GO 03.06.2023 | Alagoinhas AC BA - Ad Bahia De Feira Ba 03.06.2023 | Cruzeiro Arapiraca AL - CS Sergipe SE 04.06.2023 | Portuguesa RJ - EC Santo Andre SP 04.06.2023 | CA Patrocinense MG - Maringa FC PR 04.06.2023 | Parnahyba PI - Cordino 04.06.2023 | Pacajus - ACD Potiguar RN 04.06.2023 | Tuna Laso PA - Aguia De Maraba PA 04.06.2023 | Concordia AC SC - Hercilio Luz SC 04.06.2023 | Globo FC RN - Iguatu CE 04.06.2023 | Gremio Esportivo Brasil RS - CE Aimore 04.06.2023 | EC Democrata MG - Real Noroestes ES 04.06.2023 | Nacional FC A&M - Sao Raimundo EC RR 04.06.2023 | Democrata SL MG - Real Noroestes ES 04.06.2023 | EC Jacuipense BA - Retro FC PE 04.06.2023 | Caucaia - Tocantinopolis EC TO 05.06.2023 | EC Novo Hamburgo - SER Caxias do Sul RS 05.06.2023 | Sao Francisco AC - SC Humaita AC 06.06.2023 | Trem AP - Princesa Dos Solimoes AM 07.06.2023 | ACD Potiguar RN - Sousa EC PB 07.06.2023 | Nova Iguacu RJ - EC Democrata MG 07.06.2023 | Nova Iguacu RJ - Democrata SL MG 07.06.2023 | Ceilandia EC DF - Anapolis FC GO 07.06.2023 | Ipora GO - Real Desportivo Ariquemes RO 07.06.2023 | Fluminense EC PI - Tocantinopolis EC TO 07.06.2023 | Interporto FC TO - CE Operario Varzea-Grandense MT 07.06.2023 | Uniao EC MT - Brasiliense FC DF 08.06.2023 | Ferroviaria - CA Patrocinense MG 08.06.2023 | Ad Bahia De Feira Ba - Falcon SE 08.06.2023 | Camboriu SC - Gremio Esportivo Brasil RS 08.06.2023 | Real Noroestes ES - Resende RJ 08.06.2023 | Hercilio Luz SC - SER Caxias do Sul RS 08.06.2023 | Cordino - FC Atletico Cearense CE 08.06.2023 | Iguatu CE - Campinense PB 08.06.2023 | Athletic Club Sjdr MG - EC Santo Andre SP 08.06.2023 | CS Sergipe SE - Retro FC PE 08.06.2023 | AS Arapiraquense AL - Alagoinhas AC BA 08.06.2023 | Nacional AC PB - Globo FC RN 08.06.2023 | EC Novo Hamburgo - Concordia AC SC 08.06.2023 | Ferroviario AC CE - Parnahyba PI 08.06.2023 | Aguia De Maraba PA - Nacional FC A&M 08.06.2023 | EC XV de Novembro SP - FC Cascavel PR 08.06.2023 | Sao Raimundo EC RR - Tuna Laso PA 08.06.2023 | CE Aimore - Independente FSJ PR 08.06.2023 | Maringa FC PR - CRA Catalano GO 08.06.2023 | Portuguesa RJ - Vitoria ES 08.06.2023 | Operario FC MS - AA Internacional Limeira SP 08.06.2023 | Caucaia - Maranhao MA 09.06.2023 | Sao Francisco AC - Trem AP 09.06.2023 | EC Jacuipense BA - Cruzeiro Arapiraca AL 09.06.2023 | Princesa Dos Solimoes AM - SC Humaita AC 09.06.2023 | Santa Cruz FC PE - Pacajus 11.06.2023 | Tuna Laso PA - Princesa Dos Solimoes AM 11.06.2023 | Resende RJ - Athletic Club Sjdr MG 11.06.2023 | Concordia AC SC - CE Aimore 11.06.2023 | Globo FC RN - Santa Cruz FC PE 11.06.2023 | Independente FSJ PR - EC Novo Hamburgo 11.06.2023 | Gremio Esportivo Brasil RS - Hercilio Luz SC 11.06.2023 | Brasiliense FC DF - Ipora GO 11.06.2023 | EC Democrata MG - Portuguesa RJ 11.06.2023 | Maranhao MA - Ferroviario AC CE 11.06.2023 | Nacional FC A&M - Sao Francisco AC 11.06.2023 | Sousa EC PB - Iguatu CE 11.06.2023 | Trem AP - Aguia De Maraba PA 11.06.2023 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Ceilandia EC DF 11.06.2023 | Tocantinopolis EC TO - Cordino 11.06.2023 | Real Desportivo Ariquemes RO - Uniao EC MT 11.06.2023 | Pacajus - Nacional AC PB 11.06.2023 | Falcon SE - EC Jacuipense BA 11.06.2023 | Parnahyba PI - Caucaia 11.06.2023 | Retro FC PE - AS Arapiraquense AL 12.06.2023 | SC Humaita AC - Sao Raimundo EC RR 12.06.2023 | Cruzeiro Arapiraca AL - Ad Bahia De Feira Ba 14.06.2023 | Nova Iguacu RJ - Vitoria ES 14.06.2023 | Portuguesa RJ - Democrata SL MG 14.06.2023 | Caucaia - Parnahyba PI 14.06.2023 | Ceilandia EC DF - CE Operario Varzea-Grandense MT 14.06.2023 | Ipora GO - Brasiliense FC DF 14.06.2023 | Fluminense EC PI - FC Atletico Cearense CE 14.06.2023 | Interporto FC TO - Anapolis FC GO 14.06.2023 | Uniao EC MT - Real Desportivo Ariquemes RO 15.06.2023 | Cordino - Tocantinopolis EC TO 15.06.2023 | Ferroviaria - FC Cascavel PR 15.06.2023 | Ad Bahia De Feira Ba - Cruzeiro Arapiraca AL 15.06.2023 | Camboriu SC - SER Caxias do Sul RS 15.06.2023 | Real Noroestes ES - EC Santo Andre SP 15.06.2023 | CE Aimore - Concordia AC SC 15.06.2023 | Hercilio Luz SC - Gremio Esportivo Brasil RS 15.06.2023 | Athletic Club Sjdr MG - Resende RJ 15.06.2023 | Santa Cruz FC PE - Globo FC RN 15.06.2023 | CS Sergipe SE - Alagoinhas AC BA 15.06.2023 | AS Arapiraquense AL - Retro FC PE 15.06.2023 | Nacional AC PB - Pacajus 15.06.2023 | EC Novo Hamburgo - Independente FSJ PR 15.06.2023 | Ferroviario AC CE - Maranhao MA 15.06.2023 | Aguia De Maraba PA - Trem AP 15.06.2023 | ACD Potiguar RN - Campinense PB 15.06.2023 | EC XV de Novembro SP - CA Patrocinense MG 15.06.2023 | Sao Raimundo EC RR - SC Humaita AC 15.06.2023 | Maringa FC PR - AA Internacional Limeira SP 15.06.2023 | Princesa Dos Solimoes AM - Tuna Laso PA 15.06.2023 | Portuguesa RJ - EC Democrata MG 15.06.2023 | Operario FC MS - CRA Catalano GO 15.06.2023 | Sao Francisco AC - Nacional FC A&M 16.06.2023 | EC Jacuipense BA - Falcon SE 16.06.2023 | Iguatu CE - Sousa EC PB 17.06.2023 | EC Santo Andre SP - Athletic Club Sjdr MG 17.06.2023 | Democrata SL MG - Nova Iguacu RJ 17.06.2023 | Resende RJ - Real Noroestes ES 17.06.2023 | Vitoria ES - Portuguesa RJ 17.06.2023 | Maranhao MA - Caucaia 17.06.2023 | Nacional FC A&M - Aguia De Maraba PA 17.06.2023 | AA Internacional Limeira SP - Operario FC MS 17.06.2023 | Tocantinopolis EC TO - Fluminense EC PI 17.06.2023 | Alagoinhas AC BA - AS Arapiraquense AL 18.06.2023 | CRA Catalano GO - Maringa FC PR 18.06.2023 | SC Humaita AC - Princesa Dos Solimoes AM 18.06.2023 | Parnahyba PI - Ferroviario AC CE 18.06.2023 | Pacajus - Santa Cruz FC PE 18.06.2023 | CA Patrocinense MG - Ferroviaria 18.06.2023 | Tuna Laso PA - Sao Raimundo EC RR 18.06.2023 | FC Atletico Cearense CE - Cordino 18.06.2023 | Concordia AC SC - EC Novo Hamburgo 18.06.2023 | Globo FC RN - Nacional AC PB 18.06.2023 | Gremio Esportivo Brasil RS - Camboriu SC 18.06.2023 | Brasiliense FC DF - Uniao EC MT 18.06.2023 | Sousa EC PB - ACD Potiguar RN 18.06.2023 | Trem AP - Sao Francisco AC 18.06.2023 | Anapolis FC GO - Ceilandia EC DF 18.06.2023 | FC Cascavel PR - EC XV de Novembro SP 18.06.2023 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Interporto FC TO 18.06.2023 | Real Desportivo Ariquemes RO - Ipora GO 18.06.2023 | Falcon SE - Ad Bahia De Feira Ba 18.06.2023 | Cruzeiro Arapiraca AL - EC Jacuipense BA 18.06.2023 | Retro FC PE - CS Sergipe SE 19.06.2023 | Independente FSJ PR - CE Aimore 20.06.2023 | SER Caxias do Sul RS - Hercilio Luz SC 20.06.2023 | EC Democrata MG - Nova Iguacu RJ 21.06.2023 | Campinense PB - Iguatu CE 21.06.2023 | Campinense PB - Iguatu CE 24.06.2023 | Nova Iguacu RJ - Resende RJ 24.06.2023 | EC Santo Andre SP - Portuguesa RJ 24.06.2023 | Real Noroestes ES - Democrata SL MG 24.06.2023 | Hercilio Luz SC - Concordia AC SC 24.06.2023 | Athletic Club Sjdr MG - Vitoria ES 24.06.2023 | Ceilandia EC DF - Brasiliense FC DF 24.06.2023 | Real Noroestes ES - EC Democrata MG 24.06.2023 | Tocantinopolis EC TO - Caucaia 24.06.2023 | Camboriu SC - Independente FSJ PR 24.06.2023 | Sao Raimundo EC RR - Nacional FC A&M 24.06.2023 | Operario FC MS - FC Cascavel PR 24.06.2023 | EC XV de Novembro SP - AA Internacional Limeira SP 25.06.2023 | CRA Catalano GO - Ferroviaria 25.06.2023 | Aguia De Maraba PA - Tuna Laso PA 25.06.2023 | SC Humaita AC - Sao Francisco AC 25.06.2023 | Maringa FC PR - CA Patrocinense MG 25.06.2023 | Uniao EC MT - Anapolis FC GO 25.06.2023 | SER Caxias do Sul RS - EC Novo Hamburgo 25.06.2023 | Ipora GO - CE Operario Varzea-Grandense MT 25.06.2023 | CE Aimore - Gremio Esportivo Brasil RS 25.06.2023 | Real Desportivo Ariquemes RO - Interporto FC TO 25.06.2023 | Princesa Dos Solimoes AM - Trem AP 28.06.2023 | CS Sergipe SE - Cruzeiro Arapiraca AL 28.06.2023 | ACD Potiguar RN - Pacajus 28.06.2023 | Cordino - Parnahyba PI 28.06.2023 | Fluminense EC PI - Maranhao MA 29.06.2023 | Ferroviario AC CE - FC Atletico Cearense CE 29.06.2023 | Ad Bahia De Feira Ba - Alagoinhas AC BA 29.06.2023 | Iguatu CE - Globo FC RN 29.06.2023 | AS Arapiraquense AL - Falcon SE 29.06.2023 | Nacional AC PB - Campinense PB 29.06.2023 | Sousa EC PB - Santa Cruz FC PE 29.06.2023 | Retro FC PE - EC Jacuipense BA 01.07.2023 | Tuna Laso PA - SC Humaita AC 01.07.2023 | Resende RJ - EC Santo Andre SP 01.07.2023 | FC Atletico Cearense CE - Tocantinopolis EC TO 01.07.2023 | Cordino - Fluminense EC PI 01.07.2023 | Alagoinhas AC BA - Retro FC PE 01.07.2023 | Independente FSJ PR - Concordia AC SC 01.07.2023 | Real Noroestes ES - Athletic Club Sjdr MG 01.07.2023 | Nacional FC A&M - Trem AP 01.07.2023 | AA Internacional Limeira SP - CRA Catalano GO 01.07.2023 | Uniao EC MT - Ipora GO 01.07.2023 | Iguatu CE - ACD Potiguar RN 01.07.2023 | AS Arapiraquense AL - CS Sergipe SE 01.07.2023 | Anapolis FC GO - CE Operario Varzea-Grandense MT 01.07.2023 | Ferroviaria - EC XV de Novembro SP 01.07.2023 | Camboriu SC - Hercilio Luz SC 01.07.2023 | Sao Raimundo EC RR - Princesa Dos Solimoes AM 01.07.2023 | Operario FC MS - Maringa FC PR 02.07.2023 | Portuguesa RJ - Nova Iguacu RJ 02.07.2023 | Santa Cruz FC PE - Nacional AC PB 02.07.2023 | Gremio Esportivo Brasil RS - SER Caxias do Sul RS 02.07.2023 | Interporto FC TO - Ceilandia EC DF 02.07.2023 | Globo FC RN - Pacajus 02.07.2023 | Brasiliense FC DF - Real Desportivo Ariquemes RO 02.07.2023 | FC Cascavel PR - CA Patrocinense MG 02.07.2023 | EC Jacuipense BA - Ad Bahia De Feira Ba 02.07.2023 | Caucaia - Ferroviario AC CE 02.07.2023 | Falcon SE - Cruzeiro Arapiraca AL 02.07.2023 | Parnahyba PI - Maranhao MA 03.07.2023 | EC Novo Hamburgo - CE Aimore 03.07.2023 | Sao Francisco AC - Aguia De Maraba PA 04.07.2023 | Campinense PB - Sousa EC PB 04.07.2023 | EC Democrata MG - Vitoria ES 08.07.2023 | SER Caxias do Sul RS - CE Aimore 08.07.2023 | EC Santo Andre SP - Nova Iguacu RJ 08.07.2023 | Resende RJ - Portuguesa RJ 08.07.2023 | Hercilio Luz SC - Independente FSJ PR 08.07.2023 | Alagoinhas AC BA - EC Jacuipense BA 08.07.2023 | Athletic Club Sjdr MG - EC Democrata MG 08.07.2023 | CS Sergipe SE - Falcon SE 08.07.2023 | Maranhao MA - Cordino 08.07.2023 | AA Internacional Limeira SP - Ferroviaria 08.07.2023 | Tocantinopolis EC TO - Ferroviario AC CE 08.07.2023 | Retro FC PE - Ad Bahia De Feira Ba 09.07.2023 | CRA Catalano GO - EC XV de Novembro SP 09.07.2023 | SC Humaita AC - Aguia De Maraba PA 09.07.2023 | Maringa FC PR - FC Cascavel PR 09.07.2023 | Pacajus - Iguatu CE 09.07.2023 | CA Patrocinense MG - Operario FC MS 09.07.2023 | Tuna Laso PA - Sao Francisco AC 09.07.2023 | FC Atletico Cearense CE - Caucaia 09.07.2023 | ACD Potiguar RN - Globo FC RN 09.07.2023 | Vitoria ES - Real Noroestes ES 09.07.2023 | Concordia AC SC - Camboriu SC 09.07.2023 | Ipora GO - Anapolis FC GO 09.07.2023 | Fluminense EC PI - Parnahyba PI 09.07.2023 | Gremio Esportivo Brasil RS - EC Novo Hamburgo 09.07.2023 | Sousa EC PB - Nacional AC PB 09.07.2023 | Trem AP - Sao Raimundo EC RR 09.07.2023 | Real Desportivo Ariquemes RO - Ceilandia EC DF 09.07.2023 | Cruzeiro Arapiraca AL - AS Arapiraquense AL 09.07.2023 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Uniao EC MT 09.07.2023 | Princesa Dos Solimoes AM - Nacional FC A&M 11.07.2023 | Brasiliense FC DF - Interporto FC TO 11.07.2023 | Campinense PB - Santa Cruz FC PE 15.07.2023 | Nova Iguacu RJ - Real Noroestes ES 15.07.2023 | Vitoria ES - EC Santo Andre SP 15.07.2023 | Independente FSJ PR - Gremio Esportivo Brasil RS 15.07.2023 | Interporto FC TO - Ipora GO 15.07.2023 | Portuguesa RJ - Athletic Club Sjdr MG 15.07.2023 | Falcon SE - Alagoinhas AC BA 15.07.2023 | Anapolis FC GO - Brasiliense FC DF 15.07.2023 | Ferroviaria - Maringa FC PR 15.07.2023 | Ad Bahia De Feira Ba - AS Arapiraquense AL 15.07.2023 | EC XV de Novembro SP - Operario FC MS 16.07.2023 | Aguia De Maraba PA - Sao Raimundo EC RR 16.07.2023 | Parnahyba PI - FC Atletico Cearense CE 16.07.2023 | Pacajus - Sousa EC PB