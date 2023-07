Maçları Filtrele

13.07.2023 | FK Panevezys - FC Milsami 12.07.2023 | F91 Dudelange - St. Patrick´s Athletic 12.07.2023 | B36 Torshavn - Paide Linnameeskond 13.07.2023 | Tobol Kostanay - FC Honka 13.07.2023 | FC Pyunik Yerevan - Trans Narva 13.07.2023 | Inter Club de Escaldes - Vikingur Gota 13.07.2023 | Vikingur Gota - Inter Club de Escaldes 13.07.2023 | FC Ararat-Armenia - KF Egnatia Rrogozhine 13.07.2023 | MSK Zilina - FCI Levadia Tallinn 13.07.2023 | FK Makedonija Gjorge Petrov - FK Rigas Futbola Skola 13.07.2023 | FCB Magpies - Dundalk 13.07.2023 | FC Haka Valkeakoski - Crusaders FC 13.07.2023 | Riga FC - Vikingur Reykjavik 13.07.2023 | Gzira United FC - Glentoran FC 13.07.2023 | Torpedo Kutaisi - FK Sarajevo 13.07.2023 | FC Alashkert Yerevan - FK Arsenal Tivat 13.07.2023 | NK Domzale - Balzan FC 13.07.2023 | KF Dukagjini - Europa FC 13.07.2023 | FC Hegelmann - FK Shkupi 13.07.2023 | Pen-y-Bont FC - FC Santa Coloma 13.07.2023 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FC Dila Gori 13.07.2023 | FC Progres Niederkorn - SC Gjilani 13.07.2023 | HB Torshavn - Derry City 13.07.2023 | FC Vaduz - Neman Grodno 13.07.2023 | KA Akureyri - Connahs Quay Nomads FC 13.07.2023 | FK Shkendija - Haverfordwest 13.07.2023 | Tiran - FC Dinamo Batumi 13.07.2023 | FK Zeljeznicar Sarajevo - Dinamo Minsk 13.07.2023 | FK Sutjeska Niksic - Cosmos Serravalle 13.07.2023 | LA Fiorita - FC Zimbru Chisinau 13.07.2023 | Linfield FC - Vllaznia Shkoder 13.07.2023 | NK Maribor - Birkirkara FC 18.07.2023 | Balzan FC - NK Domzale 20.07.2023 | Birkirkara FC - NK Maribor 20.07.2023 | FC Santa Coloma - Pen-y-Bont FC 20.07.2023 | Europa FC - KF Dukagjini 20.07.2023 | Paide Linnameeskond - B36 Torshavn 20.07.2023 | Trans Narva - FC Pyunik Yerevan 20.07.2023 | FK Rigas Futbola Skola - FK Makedonija Gjorge Petrov 20.07.2023 | FC Milsami - FK Panevezys 20.07.2023 | FC Honka - Tobol Kostanay 20.07.2023 | FCI Levadia Tallinn - MSK Zilina 20.07.2023 | FC Dinamo Batumi - Tiran 20.07.2023 | Dinamo Minsk - FK Zeljeznicar Sarajevo 20.07.2023 | FC Dila Gori - FC DAC 1904 Dunajska Streda 20.07.2023 | FC Zimbru Chisinau - LA Fiorita 20.07.2023 | Connahs Quay Nomads FC - KA Akureyri 20.07.2023 | Neman Grodno - FC Vaduz 20.07.2023 | SC Gjilani - FC Progres Niederkorn 20.07.2023 | Vikingur Gota - Inter Club de Escaldes 20.07.2023 | KF Egnatia Rrogozhine - FC Ararat-Armenia 20.07.2023 | Glentoran FC - Gzira United FC 20.07.2023 | FK Arsenal Tivat - FC Alashkert Yerevan 20.07.2023 | Derry City - HB Torshavn 20.07.2023 | Vllaznia Shkoder - Linfield FC 20.07.2023 | St. Patrick´s Athletic - F91 Dudelange 20.07.2023 | Haverfordwest - FK Shkendija 20.07.2023 | Cosmos Serravalle - FK Sutjeska Niksic 20.07.2023 | Vikingur Reykjavik - Riga FC 20.07.2023 | Dundalk - FCB Magpies 20.07.2023 | Crusaders FC - FC Haka Valkeakoski 20.07.2023 | FK Sarajevo - Torpedo Kutaisi 20.07.2023 | FK Shkupi - FC Hegelmann 27.07.2023 | PFC CSKA Sofia - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 27.07.2023 | FC Viktoria Plzen - KF Drita 27.07.2023 | Maccabi Tel Aviv FC - Petrocub Hincesti 27.07.2023 | KKS Lech Poznan - FK Kauno Zalgiris 27.07.2023 | Bodoe/Glimt - Bohemians Prag 1905 27.07.2023 | FK Austria Wien - FK Borac Banja Luka 27.07.2023 | Paok Thessaloniki - Beitar Jerusalem FC 27.07.2023 | Apoel Nicosia - FK Vojvodina Novi Sad 27.07.2023 | Djurgardens IF - FC Luzern 27.07.2023 | Gabala FK - Omonia Nicosia 27.07.2023 | FC Torpedo Belaz Zhodino - AEK Larnaka 27.07.2023 | FC CSKA 1948 - Fotbal Club FCSB 27.07.2023 | NK Celje - Vitoria Guimarares 27.07.2023 | FC CFR 1907 Cluj - Adana Demirspor 27.07.2023 | FC Ordabasy - Legia Warszawa 27.07.2023 | FK Auda - FC Spartak Trnava 27.07.2023 | NK Osijek - Zalaegerszeg TE 27.07.2023 | Club Brugge - AGF Aarhus 27.07.2023 | FC Twente Enschede - Hammarby IF 03.08.2023 | Fotbal Club FCSB - FC CSKA 1948 03.08.2023 | Legia Warszawa - FC Ordabasy 03.08.2023 | Omonia Nicosia - Gabala FK 03.08.2023 | FC Spartak Trnava - FK Auda 03.08.2023 | Adana Demirspor - FC CFR 1907 Cluj 03.08.2023 | Petrocub Hincesti - Maccabi Tel Aviv FC 03.08.2023 | FK Vojvodina Novi Sad - Apoel Nicosia 03.08.2023 | KF Drita - FC Viktoria Plzen 03.08.2023 | AEK Larnaka - FC Torpedo Belaz Zhodino 03.08.2023 | Beitar Jerusalem FC - Paok Thessaloniki 03.08.2023 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - PFC CSKA Sofia 03.08.2023 | AGF Aarhus - Club Brugge 03.08.2023 | Hammarby IF - FC Twente Enschede 03.08.2023 | FK Kauno Zalgiris - KKS Lech Poznan 03.08.2023 | Vitoria Guimarares - NK Celje 03.08.2023 | Zalaegerszeg TE - NK Osijek 03.08.2023 | FK Borac Banja Luka - FK Austria Wien 03.08.2023 | Bohemians Prag 1905 - Bodoe/Glimt 03.08.2023 | FC Luzern - Djurgardens IF