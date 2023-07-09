09.07.2023 | 21:00 | Gremio Esportivo Gloria RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS | Gaucho, Serie A2 | 13. Hafta

Gremio Esportivo Gloria RS ile Uniao Frederiquense de Futebol RS 2023 Gaucho, Serie A2 13. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gremio Esportivo Gloria RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçı, Estadio Altos da Gloria'nde oynanıyor. Gremio Esportivo Gloria RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gremio Esportivo Gloria RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS
Maçın Tarihi ve Saati: 09.07.2023 / 21:00
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