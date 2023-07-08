08.07.2023 | 21:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico | Torneo Federal A | 20. Hafta

Maçları Filtrele

08.07.2023 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 10.03.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sarmiento de Resistencia 11.03.2023 | CS Estudiantes San Luis - Ciudad de Bolivar 11.03.2023 | CM Crucero del Norte - Gimnasia Y Tiro De Salta 12.03.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Liniers Bahia Blanca 12.03.2023 | CD Santamarina Tandil - CA Sansinena SD 12.03.2023 | CA Huracan Las Heras - AC San Martin de Mendoza 12.03.2023 | CA Germinal - Olimpo Bahia Blanca 12.03.2023 | Juventud Antoniana - Club Sportivo General San Martin 12.03.2023 | CS Belgrano - CD de Pronunciamiento 12.03.2023 | CA Sol de America de Formosa - CA Central Norte Salta 12.03.2023 | Union de Sunchales - CA Linqueno 13.03.2023 | Club Cipolletti - Club Circulo Deportivo 13.03.2023 | CSB Atenas - CA Juventud Unida Universitario San Luis 13.03.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Independiente de Chivilcoy 13.03.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CS Penarol San Juan 13.03.2023 | CA Douglas Haig - Sportivo Las Parejas 18.03.2023 | CA Central Norte Salta - CA 9 de Julio Rafaela 18.03.2023 | Ciudad de Bolivar - CD Argentino Monte Maiz 18.03.2023 | Club Circulo Deportivo - CA Germinal 18.03.2023 | CA Sansinena SD - Club Cipolletti 19.03.2023 | CA Liniers Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 19.03.2023 | CD de Pronunciamiento - CAS Defensores de Belgrano 19.03.2023 | Olimpo Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 19.03.2023 | Club Sportivo General San Martin - CA Boca Unidos Corrientes 19.03.2023 | Independiente de Chivilcoy - CA Douglas Haig 19.03.2023 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Juventud Antoniana 19.03.2023 | CS Penarol San Juan - CS Estudiantes San Luis 19.03.2023 | Sportivo Las Parejas - Union de Sunchales 19.03.2023 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 20.03.2023 | AC San Martin de Mendoza - CSB Atenas 20.03.2023 | CA Linqueno - CS Belgrano 20.03.2023 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Sol de America de Formosa 25.03.2023 | CD Argentino Monte Maiz - CS Penarol San Juan 25.03.2023 | CA 9 de Julio Rafaela - CA Sarmiento de Resistencia 26.03.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - AC San Martin de Mendoza 26.03.2023 | CD Santamarina Tandil - Villa Mitre de Bahia Blanca 26.03.2023 | CS Belgrano - Sportivo Las Parejas 26.03.2023 | CSD Sol de Mayo - Club Circulo Deportivo 26.03.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - Gimnasia Y Tiro De Salta 26.03.2023 | Juventud Antoniana - CM Crucero del Norte 26.03.2023 | Club Cipolletti - CA Liniers Bahia Blanca 26.03.2023 | CA Sol de America de Formosa - Club Sportivo General San Martin 26.03.2023 | CAS Defensores de Belgrano - CA Linqueno 26.03.2023 | CA Germinal - CA Sansinena SD 26.03.2023 | CS Estudiantes San Luis - CA Juventud Unida Universitario San Luis 27.03.2023 | Union de Sunchales - Independiente de Chivilcoy 27.03.2023 | CSB Atenas - CA Huracan Las Heras 27.03.2023 | CA Douglas Haig - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 01.04.2023 | Club Circulo Deportivo - Olimpo Bahia Blanca 01.04.2023 | Independiente de Chivilcoy - CS Belgrano 01.04.2023 | CA Sansinena SD - CSD Sol de Mayo 01.04.2023 | CA Huracan Las Heras - CA Ferro Carril Oeste General Pico 01.04.2023 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CD Argentino Monte Maiz 01.04.2023 | CM Crucero del Norte - CA Boca Unidos Corrientes 01.04.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Union de Sunchales 01.04.2023 | Gimnasia Y Tiro De Salta - CA Sol de America de Formosa 01.04.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Club Cipolletti 01.04.2023 | Club Sportivo General San Martin - CA 9 de Julio Rafaela 02.04.2023 | Sportivo Las Parejas - CAS Defensores de Belgrano 02.04.2023 | CA Linqueno - CD de Pronunciamiento 02.04.2023 | CA Liniers Bahia Blanca - CA Germinal 02.04.2023 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Central Norte Salta 02.04.2023 | CS Penarol San Juan - Ciudad de Bolivar 02.04.2023 | AC San Martin de Mendoza - CS Estudiantes San Luis 08.04.2023 | CA Sansinena SD - Olimpo Bahia Blanca 08.04.2023 | CD Argentino Monte Maiz - AC San Martin de Mendoza 08.04.2023 | Ciudad de Bolivar - CA Juventud Unida Universitario San Luis 08.04.2023 | CAS Defensores de Belgrano - Independiente de Chivilcoy 09.04.2023 | CSD Sol de Mayo - CA Liniers Bahia Blanca 09.04.2023 | CD de Pronunciamiento - Sportivo Las Parejas 09.04.2023 | CS Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 09.04.2023 | Club Cipolletti - CD Santamarina Tandil 09.04.2023 | CA Germinal - Villa Mitre de Bahia Blanca 09.04.2023 | Union de Sunchales - CA Douglas Haig 09.04.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - Juventud Antoniana 09.04.2023 | CA Sol de America de Formosa - CM Crucero del Norte 09.04.2023 | CS Estudiantes San Luis - CA Huracan Las Heras 09.04.2023 | CA Central Norte Salta - Club Sportivo General San Martin 10.04.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CSB Atenas 10.04.2023 | CA 9 de Julio Rafaela - Gimnasia Y Tiro De Salta 15.04.2023 | CA Sansinena SD - Club Circulo Deportivo 15.04.2023 | CA Liniers Bahia Blanca - Olimpo Bahia Blanca 15.04.2023 | Sportivo Las Parejas - CA Linqueno 16.04.2023 | CD Santamarina Tandil - CA Germinal 16.04.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CAS Defensores de Belgrano 16.04.2023 | Independiente de Chivilcoy - CD de Pronunciamiento 16.04.2023 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CS Penarol San Juan 16.04.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 16.04.2023 | CA Huracan Las Heras - CD Argentino Monte Maiz 16.04.2023 | CSB Atenas - CS Estudiantes San Luis 16.04.2023 | CM Crucero del Norte - CA 9 de Julio Rafaela 16.04.2023 | AC San Martin de Mendoza - Ciudad de Bolivar 16.04.2023 | Gimnasia Y Tiro De Salta - CA Central Norte Salta 16.04.2023 | Club Sportivo General San Martin - CA Sarmiento de Resistencia 17.04.2023 | CA Douglas Haig - CS Belgrano 17.04.2023 | Juventud Antoniana - CA Sol de America de Formosa 23.04.2023 | CA Sarmiento de Resistencia - Gimnasia Y Tiro De Salta 23.04.2023 | Club Circulo Deportivo - CA Liniers Bahia Blanca 23.04.2023 | CS Belgrano - Union de Sunchales 23.04.2023 | CS Penarol San Juan - AC San Martin de Mendoza 23.04.2023 | CAS Defensores de Belgrano - CA Douglas Haig 23.04.2023 | CD de Pronunciamiento - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 23.04.2023 | Olimpo Bahia Blanca - Villa Mitre de Bahia Blanca 23.04.2023 | CA Linqueno - Independiente de Chivilcoy 23.04.2023 | CA Germinal - Club Cipolletti 23.04.2023 | CS Estudiantes San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 23.04.2023 | CD Argentino Monte Maiz - CSB Atenas 23.04.2023 | CA Sol de America de Formosa - CA Boca Unidos Corrientes 23.04.2023 | CA Central Norte Salta - CM Crucero del Norte 23.04.2023 | Ciudad de Bolivar - CA Huracan Las Heras 24.04.2023 | CA 9 de Julio Rafaela - Juventud Antoniana 24.04.2023 | CSD Sol de Mayo - CD Santamarina Tandil 26.04.2023 | Ciudad de Bolivar - CA Huracan Las Heras 29.04.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Club Circulo Deportivo 29.04.2023 | AC San Martin de Mendoza - CA Juventud Unida Universitario San Luis 29.04.2023 | Union de Sunchales - CAS Defensores de Belgrano 30.04.2023 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Club Sportivo General San Martin 30.04.2023 | Independiente de Chivilcoy - Sportivo Las Parejas 30.04.2023 | CA Huracan Las Heras - CS Penarol San Juan 30.04.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - CA 9 de Julio Rafaela 30.04.2023 | Club Cipolletti - CSD Sol de Mayo 30.04.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Linqueno 30.04.2023 | CA Liniers Bahia Blanca - CA Sansinena SD 30.04.2023 | CSB Atenas - Ciudad de Bolivar 30.04.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CD Argentino Monte Maiz 30.04.2023 | CM Crucero del Norte - CA Sarmiento de Resistencia 01.05.2023 | CA Douglas Haig - CD de Pronunciamiento 01.05.2023 | Juventud Antoniana - CA Central Norte Salta 01.05.2023 | CD Santamarina Tandil - Olimpo Bahia Blanca 06.05.2023 | CAS Defensores de Belgrano - CS Belgrano 06.05.2023 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Huracan Las Heras 06.05.2023 | Ciudad de Bolivar - CA Ferro Carril Oeste General Pico 06.05.2023 | CSD Sol de Mayo - CA Germinal 06.05.2023 | CS Penarol San Juan - CSB Atenas 07.05.2023 | CA Sarmiento de Resistencia - Juventud Antoniana 07.05.2023 | Sportivo Las Parejas - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 07.05.2023 | CA Linqueno - CA Douglas Haig 07.05.2023 | Club Sportivo General San Martin - CM Crucero del Norte 07.05.2023 | CA Central Norte Salta - CA Boca Unidos Corrientes 07.05.2023 | Club Circulo Deportivo - CD Santamarina Tandil 07.05.2023 | CD Argentino Monte Maiz - CS Estudiantes San Luis 07.05.2023 | CA Sansinena SD - Villa Mitre de Bahia Blanca 07.05.2023 | CD de Pronunciamiento - Union de Sunchales 07.05.2023 | Olimpo Bahia Blanca - Club Cipolletti 07.05.2023 | CA 9 de Julio Rafaela - CA Sol de America de Formosa 13.05.2023 | AC San Martin de Mendoza - CA Huracan Las Heras 13.05.2023 | CA Linqueno - Union de Sunchales 13.05.2023 | CD de Pronunciamiento - CS Belgrano 13.05.2023 | Club Circulo Deportivo - Club Cipolletti 13.05.2023 | Independiente de Chivilcoy - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 13.05.2023 | CA Sansinena SD - CD Santamarina Tandil 13.05.2023 | Olimpo Bahia Blanca - CA Germinal 13.05.2023 | Gimnasia Y Tiro De Salta - CM Crucero del Norte 13.05.2023 | Sportivo Las Parejas - CA Douglas Haig 13.05.2023 | Club Sportivo General San Martin - Juventud Antoniana 13.05.2023 | CS Penarol San Juan - CA Ferro Carril Oeste General Pico 13.05.2023 | CA Liniers Bahia Blanca - Villa Mitre de Bahia Blanca 14.05.2023 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CSB Atenas 14.05.2023 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Boca Unidos Corrientes 14.05.2023 | CA Central Norte Salta - CA Sol de America de Formosa 14.05.2023 | Ciudad de Bolivar - CS Estudiantes San Luis 17.05.2023 | CS Belgrano - CA Linqueno 17.05.2023 | CSD Sol de Mayo - Olimpo Bahia Blanca 17.05.2023 | CA Germinal - Club Circulo Deportivo 17.05.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - Club Sportivo General San Martin 17.05.2023 | CAS Defensores de Belgrano - CD de Pronunciamiento 18.05.2023 | CD Santamarina Tandil - CA Liniers Bahia Blanca 18.05.2023 | CA Sol de America de Formosa - CA Sarmiento de Resistencia 18.05.2023 | CA Douglas Haig - Independiente de Chivilcoy 18.05.2023 | CA 9 de Julio Rafaela - CA Central Norte Salta 18.05.2023 | Union de Sunchales - Sportivo Las Parejas 18.05.2023 | Club Cipolletti - CA Sansinena SD 18.05.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CA Juventud Unida Universitario San Luis 18.05.2023 | CD Argentino Monte Maiz - Ciudad de Bolivar 18.05.2023 | CS Estudiantes San Luis - CS Penarol San Juan 18.05.2023 | CSB Atenas - AC San Martin de Mendoza 18.05.2023 | Juventud Antoniana - Gimnasia Y Tiro De Salta 21.05.2023 | Club Circulo Deportivo - CSD Sol de Mayo 21.05.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Douglas Haig 21.05.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 21.05.2023 | CA Linqueno - CAS Defensores de Belgrano 21.05.2023 | Independiente de Chivilcoy - Union de Sunchales 21.05.2023 | CA Sansinena SD - CA Germinal 21.05.2023 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CS Estudiantes San Luis 21.05.2023 | Gimnasia Y Tiro De Salta - CA Boca Unidos Corrientes 21.05.2023 | CM Crucero del Norte - Juventud Antoniana 21.05.2023 | CA Liniers Bahia Blanca - Club Cipolletti 21.05.2023 | CA Huracan Las Heras - CSB Atenas 21.05.2023 | CS Penarol San Juan - CD Argentino Monte Maiz 21.05.2023 | Club Sportivo General San Martin - CA Sol de America de Formosa 21.05.2023 | Sportivo Las Parejas - CS Belgrano 22.05.2023 | CA Sarmiento de Resistencia - CA 9 de Julio Rafaela 22.05.2023 | AC San Martin de Mendoza - CA Ferro Carril Oeste General Pico 28.05.2023 | CSD Sol de Mayo - CA Sansinena SD 28.05.2023 | CA Germinal - CA Liniers Bahia Blanca 28.05.2023 | CS Belgrano - Independiente de Chivilcoy 28.05.2023 | Ciudad de Bolivar - CS Penarol San Juan 28.05.2023 | CD de Pronunciamiento - CA Linqueno 28.05.2023 | Olimpo Bahia Blanca - Club Circulo Deportivo 28.05.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - CM Crucero del Norte 28.05.2023 | Union de Sunchales - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 28.05.2023 | CA 9 de Julio Rafaela - Club Sportivo General San Martin 28.05.2023 | CAS Defensores de Belgrano - Sportivo Las Parejas 28.05.2023 | CS Estudiantes San Luis - AC San Martin de Mendoza 28.05.2023 | Club Cipolletti - Villa Mitre de Bahia Blanca 28.05.2023 | CD Argentino Monte Maiz - CA Juventud Unida Universitario San Luis 28.05.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CA Huracan Las Heras 28.05.2023 | CA Sol de America de Formosa - Gimnasia Y Tiro De Salta 30.05.2023 | CA Central Norte Salta - CA Sarmiento de Resistencia 03.06.2023 | Juventud Antoniana - CA Boca Unidos Corrientes 03.06.2023 | Olimpo Bahia Blanca - CA Sansinena SD 04.06.2023 | CA Liniers Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 04.06.2023 | CD Santamarina Tandil - Club Cipolletti 04.06.2023 | Sportivo Las Parejas - CD de Pronunciamiento 04.06.2023 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Ciudad de Bolivar 04.06.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CS Belgrano 04.06.2023 | Independiente de Chivilcoy - CAS Defensores de Belgrano 04.06.2023 | CA Huracan Las Heras - CS Estudiantes San Luis 04.06.2023 | CA Douglas Haig - Union de Sunchales 04.06.2023 | CM Crucero del Norte - CA Sol de America de Formosa 04.06.2023 | Gimnasia Y Tiro De Salta - CA 9 de Julio Rafaela 04.06.2023 | Club Sportivo General San Martin - CA Central Norte Salta 04.06.2023 | CSB Atenas - CA Ferro Carril Oeste General Pico 04.06.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Germinal 04.06.2023 | AC San Martin de Mendoza - CD Argentino Monte Maiz 11.06.2023 | CS Belgrano - CA Douglas Haig 11.06.2023 | Olimpo Bahia Blanca - CA Liniers Bahia Blanca 11.06.2023 | CSD Sol de Mayo - Villa Mitre de Bahia Blanca 11.06.2023 | CD de Pronunciamiento - Independiente de Chivilcoy 11.06.2023 | Club Circulo Deportivo - CA Sansinena SD 11.06.2023 | CAS Defensores de Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 11.06.2023 | CA Linqueno - Sportivo Las Parejas 11.06.2023 | CA Sol de America de Formosa - Juventud Antoniana 11.06.2023 | CA Central Norte Salta - Gimnasia Y Tiro De Salta 11.06.2023 | CA 9 de Julio Rafaela - CM Crucero del Norte 12.06.2023 | CA Sarmiento de Resistencia - Club Sportivo General San Martin 13.06.2023 | CS Estudiantes San Luis - CSB Atenas 17.06.2023 | CD Santamarina Tandil - CSD Sol de Mayo 17.06.2023 | CA Liniers Bahia Blanca - Club Circulo Deportivo 17.06.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sol de America de Formosa 17.06.2023 | CM Crucero del Norte - CA Central Norte Salta 17.06.2023 | CA Huracan Las Heras - Ciudad de Bolivar 18.06.2023 | CA Douglas Haig - CAS Defensores de Belgrano 18.06.2023 | AC San Martin de Mendoza - CS Penarol San Juan 18.06.2023 | Union de Sunchales - CS Belgrano 18.06.2023 | Independiente de Chivilcoy - CA Linqueno 18.06.2023 | Gimnasia Y Tiro De Salta - CA Sarmiento de Resistencia 18.06.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CS Estudiantes San Luis 18.06.2023 | Club Cipolletti - CA Germinal 18.06.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Olimpo Bahia Blanca 18.06.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CD de Pronunciamiento 18.06.2023 | CSB Atenas - CD Argentino Monte Maiz 19.06.2023 | Juventud Antoniana - CA 9 de Julio Rafaela 23.06.2023 | Club Sportivo General San Martin - Gimnasia Y Tiro De Salta 24.06.2023 | CA Central Norte Salta - Juventud Antoniana 24.06.2023 | CD de Pronunciamiento - CA Douglas Haig 24.06.2023 | CA Linqueno - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 24.06.2023 | Ciudad de Bolivar - CSB Atenas 24.06.2023 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - AC San Martin de Mendoza 24.06.2023 | CA 9 de Julio Rafaela - CA Boca Unidos Corrientes 24.06.2023 | Olimpo Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 24.06.2023 | CA Sansinena SD - CA Liniers Bahia Blanca 24.06.2023 | Club Circulo Deportivo - Villa Mitre de Bahia Blanca 24.06.2023 | CSD Sol de Mayo - Club Cipolletti 24.06.2023 | CAS Defensores de Belgrano - Union de Sunchales 24.06.2023 | Sportivo Las Parejas - Independiente de Chivilcoy 24.06.2023 | CS Penarol San Juan - CA Huracan Las Heras 24.06.2023 | CA Sarmiento de Resistencia - CM Crucero del Norte 24.06.2023 | CD Argentino Monte Maiz - CA Ferro Carril Oeste General Pico 28.06.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Ciudad de Bolivar 28.06.2023 | CS Belgrano - CAS Defensores de Belgrano 28.06.2023 | CM Crucero del Norte - Club Sportivo General San Martin 28.06.2023 | CSB Atenas - CS Penarol San Juan 28.06.2023 | CD Santamarina Tandil - Club Circulo Deportivo 28.06.2023 | CA Sol de America de Formosa - CA 9 de Julio Rafaela 28.06.2023 | CA Germinal - CSD Sol de Mayo 28.06.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Central Norte Salta 28.06.2023 | CA Huracan Las Heras - CA Juventud Unida Universitario San Luis 28.06.2023 | CS Estudiantes San Luis - CD Argentino Monte Maiz 29.06.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Sansinena SD 29.06.2023 | Club Cipolletti - Olimpo Bahia Blanca 29.06.2023 | Union de Sunchales - CD de Pronunciamiento 29.06.2023 | CA Douglas Haig - CA Linqueno 29.06.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Sportivo Las Parejas 29.06.2023 | Juventud Antoniana - CA Sarmiento de Resistencia 02.07.2023 | CA Germinal - Olimpo Bahia Blanca 02.07.2023 | CM Crucero del Norte - Gimnasia Y Tiro De Salta 02.07.2023 | CS Belgrano - CD de Pronunciamiento 02.07.2023 | CD Santamarina Tandil - CA Sansinena SD 02.07.2023 | CA Huracan Las Heras - AC San Martin de Mendoza 02.07.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sarmiento de Resistencia 02.07.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Independiente de Chivilcoy 02.07.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CS Penarol San Juan 02.07.2023 | CA Douglas Haig - Sportivo Las Parejas 02.07.2023 | Union de Sunchales - CA Linqueno 02.07.2023 | Club Cipolletti - Club Circulo Deportivo 02.07.2023 | CS Estudiantes San Luis - Ciudad de Bolivar 02.07.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Liniers Bahia Blanca 02.07.2023 | CA Sol de America de Formosa - CA Central Norte Salta 02.07.2023 | Juventud Antoniana - Club Sportivo General San Martin 04.07.2023 | CSB Atenas - CA Juventud Unida Universitario San Luis 08.07.2023 | CA Linqueno - CS Belgrano 08.07.2023 | Independiente de Chivilcoy - CA Douglas Haig 08.07.2023 | CA Liniers Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 08.07.2023 | CS Penarol San Juan - CS Estudiantes San Luis 08.07.2023 | CD de Pronunciamiento - CAS Defensores de Belgrano 08.07.2023 | Sportivo Las Parejas - Union de Sunchales 08.07.2023 | Olimpo Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 08.07.2023 | CA Sansinena SD - Club Cipolletti 08.07.2023 | Ciudad de Bolivar - CD Argentino Monte Maiz 08.07.2023 | Club Circulo Deportivo - CA Germinal 08.07.2023 | Club Sportivo General San Martin - CA Boca Unidos Corrientes