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Çin 2. Lig 2023
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02.07.2023 | 11:00 | Beijing Institute Of Technology FC-Nantong Haimen Codion | Çin 2. Lig | 9. Hafta

Beijing Institute Of Technology FC ile Nantong Haimen Codion 2023 Çin 2. Lig 9. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Beijing Institute Of Technology FC-Nantong Haimen Codion maçı, Beijing Institute of Technology Eastern Athletic F'nde oynanıyor. Beijing Institute Of Technology FC-Nantong Haimen Codion maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Beijing Institute Of Technology FC-Nantong Haimen Codion
Maçın Tarihi ve Saati: 02.07.2023 / 11:00
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