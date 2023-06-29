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Torneo Federal A 2023
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29.06.2023 | 02:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Sportivo Las Parejas | Torneo Federal A | 18. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile Sportivo Las Parejas 2023 Torneo Federal A 18. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Sportivo Las Parejas maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Sportivo Las Parejas maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Sportivo Las Parejas
Maçın Tarihi ve Saati: 29.06.2023 / 02:30
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